Η Ελλάδα υποδέχεται τον Αύγουστο με φεστιβάλ - Οι στάσεις που δίνουν νέο νόημα στις διακοπές

Από την Αίγινα και τη Σάμο μέχρι τη Λήμνο, την Κέρκυρα και τη Βυτίνα, ο Αύγουστος γεμίζει συναυλίες, θέατρο και μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η Ελλάδα υποδέχεται τον Αύγουστο με φεστιβάλ - Οι στάσεις που δίνουν νέο νόημα στις διακοπές
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Ο Αύγουστος φιλοξενεί σημαντικά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας ποικίλα είδη όπως κλασική μουσική, jazz, ηλεκτρονική μουσική, θέατρο και εικαστικές τέχνες.
  • Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας (3-22 Αυγούστου) εστιάζει στην κλασική μουσική και τη μουσική δωματίου, γιορτάζοντας 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας.
  • Το Kournos Music Festival στη Λήμνο (2-17 Αυγούστου) συνδυάζει μουσική, εικαστικά και εκπαιδευτικές δράσεις, με ελεύθερη είσοδο και τιμά την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.
  • Το Phaex Festival στην Κέρκυρα (6-9 Αυγούστου) προσφέρει ηλεκτρονική μουσική και events σε διάφορους χώρους, δημιουργώντας μια τετραήμερη μουσική εμπειρία σε όλο το νησί.
  • Το Samos Young Artists Festival (7-13 Αυγούστου) παρουσιάζει διεθνείς καλλιτέχνες σε κλασική μουσική, jazz και world music στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, προσφέροντας υψηλού επιπέδου μουσική εμπειρία.
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Αν τα φεστιβάλ του Ιουλίου έδωσαν τον τόνο των διακοπών, ο Αύγουστος έρχεται να ολοκληρώσει το ελληνικό φεστιβαλικό καλοκαίρι. Σε κάθε γωνιά της χώρας, ιστορικά φεστιβάλ αλλά και νεότερες διοργανώσεις μετατρέπουν νησιά και πόλεις σε ανοιχτές σκηνές, φέρνοντας κοντά καταξιωμένους και νέους δημιουργούς.

Από τη λόγια μουσική και τη jazz μέχρι το θέατρο, τις εικαστικές δράσεις και τις διεθνείς συνεργασίες, αυτές είναι οι διοργανώσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα των διακοπών σου.

Οι μεγάλες αποδράσεις

20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας

Το ύφος: Ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφιερωμένος στην κλασική μουσική, τη μουσική δωματίου και το ποιοτικό τραγούδι. Το φετινό φεστιβάλ γιορτάζει 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας, μετατρέποντας την Αίγινα σε σημείο συνάντησης σπουδαίων ερμηνευτών, νέων δημιουργών και φίλων της μουσικής.

Αίγινα

20ο Φεστιβάλ Αίγινας

Η εμπειρία: Το νησί φιλοξενεί μια σειρά συναυλιών που αναδεικνύουν τη δύναμη της μουσικής ως μέσο επικοινωνίας και πολιτισμού. Η επετειακή διοργάνωση τιμά τη διαδρομή του θεσμού, αλλά και τη διαχρονική αξία της μουσικής ως γλώσσας ελευθερίας, δημιουργίας και συλλογικής εμπειρίας, μέσα σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά καλοκαιρινά σκηνικά της χώρας.

Πότε: 3 έως 22 Αυγούστου

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Kournos Music Festival 2026 (Λήμνος)

Το ύφος: Σύγχρονο, βιωματικό και βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου. Το Kournos Music Festival επιστρέφει για έκτη χρονιά ως ο σημαντικότερος πολιτιστικός θεσμός της Λήμνου, συνδυάζοντας μουσική, εικαστικά και δράσεις που αναδεικνύουν τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

https://www.instagram.com/reel/DbBlVCtMRmi/

Η εμπειρία: Με κεντρικό θέμα «Εκσκαφή / Ανασκαφή», το φεστιβάλ φωτίζει τις μεταμορφώσεις της Λήμνου και τιμά τα 100 χρόνια από την ανακάλυψη της αρχαίας Ηφαιστίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, εικαστικές εγκαταστάσεις, παιδική όπερα, εκπαιδευτικές δράσεις και συμμετοχές σημαντικών καλλιτεχνών, όπως η Έλλη Πασπαλά, ο Κωνσταντίνος Βήτα και ο beatboxer Γιώργος Γαργάλας.

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.

Πότε: 2 έως 17 Αυγούστου 2026

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Phaex Festival 2026 (Κέρκυρα)

Το ύφος: Techno, house και underground ηλεκτρονική μουσική. Το Phaex Festival μετατρέπει την Κέρκυρα σε έναν τετραήμερο μουσικό προορισμό, φιλοξενώντας διεθνείς DJs και ανερχόμενους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής σκηνής.

https://www.instagram.com/p/DbD3uXuiItn/

Η εμπειρία: Δεν πρόκειται για ένα φεστιβάλ σε έναν μόνο χώρο, αλλά για μια εμπειρία που απλώνεται σε ολόκληρο το νησί. Beach parties, open-air εμφανίσεις, νυχτερινά events σε ιδιαίτερους χώρους και μουσικές διαδρομές που συνδυάζουν τη φυσική ομορφιά και την ιστορία της Κέρκυρας δημιουργούν ένα συνεχές τετραήμερο γεμάτο μουσική και χορό.

Πότε: 6 - 9 Αυγούστου 2026

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Art Vitina στον Κόκκινο Γάιδαρο (Βυτίνα, Αρκαδία)

Το ύφος: Ένα τριήμερο που συνδυάζει εικαστικά, κινηματογράφο, δημιουργικά εργαστήρια και το Ρεμπέτικο, μετατρέποντας τη Βυτίνα σε σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους της τέχνης.

kokkinos-gaidaros.jpg

Η εμπειρία: Το περιοδικό gr design διοργανώνει προβολές του παραμυθιού «Πετάει ο Γάιδαρος», δημιουργικό workshop για παιδιά με θέμα το Ρεμπέτικο, την παρουσίαση της επετειακής έκδοσης «Το Ρεμπέτικο σε 70x100», καθώς και τη μεγάλη ομώνυμη έκθεση αφίσας με έργα περισσότερων από 100 δημιουργών. Παράλληλα, παρουσιάζεται και η έκδοση «Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με infographics».

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Σινεμά στον Κόκκινο Γάιδαρο

Πότε: 10 έως 12 Αυγούστου 2026

Extra: Η έκθεση «Το Ρεμπέτικο σε 70x100» διαρκεί από 1 Αυγούστου έως 25 Οκτωβρίου 2026, με καθημερινή λειτουργία 11:00 - 22:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Samos Young Artists Festival (Σάμος)

Το ύφος: Κλασική μουσική, μουσική δωματίου, τζαζ, world music και ήχοι της Ανατολικής Μεσογείου συνθέτουν το πρόγραμμα ενός από τα σημαντικότερα διεθνή μουσικά φεστιβάλ της χώρας. Από το 2010, το Samos Young Artists Festival φέρνει στο νησί νέους και καταξιωμένους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/p/DbVGJflFH-L/

Η εμπειρία: Οι συναυλίες πραγματοποιούνται στο μαγευτικό Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, με φόντο το Αιγαίο και τη Μικρά Ασία. Κάτω από τον έναστρο ουρανό, σε έναν τόπο όπου συναντώνται ιστορία, φύση και πολιτισμός, το φεστιβάλ προσφέρει μια μοναδική μουσική εμπειρία υψηλού επιπέδου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφουν ο διεθνώς αναγνωρισμένος τσελίστας Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν και η πιανίστα Μάσα Ιλιάσοφ, με στόχο να αναδεικνύουν νέες μουσικές φωνές και να διαμορφώνουν έναν χώρο δημιουργικής συνάντησης με διεθνή προσανατολισμό.

Πότε: 7 έως 13 Αυγούστου 2026

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Φεστιβάλ Κασσάνδρας (Σίβηρη)

Το Ύφος: Παραδοσιακό, πολυσυλλεκτικό και θεατρικό. Αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς πολιτιστικούς θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας, φιλοξενώντας από μεγάλες μουσικές παραγωγές μέχρι σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις.

Η Εμπειρία: Στεγασμένο στο εντυπωσιακό αμφιθέατρο της Σίβηρης, προσφέρει μια πιο κλασική φεστιβαλική εμπειρία, ιδανική για όσους παραθερίζουν στα πρώτα πόδια της Χαλκιδικής και επιθυμούν να συνδυάσουν τις βραδινές τους εξόδους με κορυφαία πολιτιστικά δρώμενα.

Πότε: Έως 28 Αυγούστου

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Από μικρά νησιά μέχρι μεγάλες σκηνές και ιστορικά θέατρα, ο Αύγουστος αποδεικνύει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο θάλασσα και διακοπές, αλλά και ένας από τους πιο ζωντανούς πολιτιστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Το μόνο δύσκολο είναι να αποφασίσεις... σε ποιο φεστιβάλ θα βρεθείς πρώτα.

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