Κεφαλονιά: Ξεπέρασε τα 2.600 στρέμματα η θερμικά ενεργή ζώνη - Επιχειρούν στα μέτωπα τα εναέρια μέσα

Snapshot Η μεγάλη πυρκαγιά στη νοτιοανατολική Κεφαλονιά έκαψε θερμικά ενεργή ζώνη περίπου 2.600 στρεμμάτων, σύμφωνα με στοιχεία της NASA.

Η φωτιά κινήθηκε προς τις περιοχές Κατελειός και Μαρκόπουλο, απειλώντας πολλούς οικισμούς και αναγκάζοντας εκκενώσεις μέσω μηνυμάτων 112.

Πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν μάχη μέσα στις αυλές κατοικιών για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύθηκε με την έναρξη εναέριων ρίψεων φωτιάς με το πρώτο φως της ημέρας.

Οι εκκενώσεις αφορούσαν πολλούς οικισμούς, με κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους προληπτικά, παίρνοντας μόνο τα απαραίτητα. Snapshot powered by AI

Η μεγαλύτερη μάχη με τις φλόγες του φετινού καλοκαιριού δόθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (2/8) στη νοτιοανατολική Κεφαλονιά, όταν η μεγάλη πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχύτητα προς κατοικημένες περιοχές, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Όπως μεταδίδει το Kefaloniapress, οι σειρήνες, τα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 και η κόκκινη λάμψη από το πύρινο μέτωπο σημάδεψαν μια δραματική νύχτα για το νησί.

Με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα στην Κεφαλονιά, ενισχύοντας τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης.Τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα ρίχτηκαν στη μάχη ύστερα από μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, κατά την οποία οι επίγειες δυνάμεις έδιναν μάχη με συνεχείς αναζωπυρώσεις και τις ισχυρές ριπές των ανέμων, που δυσκόλευαν σημαντικά την προσπάθεια περιορισμού του πύρινου μετώπου.

Τα πρώτα στοιχεία της NASA

Τα πρώτα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα της NASA αποτυπώνουν το μέγεθος της πυρκαγιάς τις πρώτες ώρες της εξέλιξής της.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων NASA FIRMS–VIIRS, την οποία παρουσιάζει το Kefaloniapress, στις 02:39 καταγράφηκαν 14 ενεργές θερμικές εστίες, η θερμικά ενεργή ζώνη εκτεινόταν σε περίπου 2.580-2.600 στρέμματα, ενώ η συνολική επιφάνεια των δορυφορικών pixels φτάνει περίπου τα 3.950 στρέμματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει καεί ολόκληρη αυτή η έκταση.

Οι συγκεκριμένες μετρήσεις καταγράφουν ενεργές θερμικές ανωμαλίες και όχι την τελική καμένη γη, η οποία θα αποτυπωθεί μετά τις επίσημες αυτοψίες.

Οι φλόγες κινήθηκαν προς δύο κατευθύνσεις

Σύμφωνα με το Kefaloniapress, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κρεμμυδιού, δίπλα στην Πάστρα. Οι ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν το μέτωπο προς τον Κατελειό, αλλά και προς το Μαρκόπουλο, συνεχίζοντας στη συνέχεια προς τον Ελειό, απειλώντας τα Μαυράτα, τον Θηράμωνα και τα Χιονάτα.

Εκκενώσεις μέσα στη νύχτα

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στάλθηκαν διαδοχικά μηνύματα από το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να εγκαταλείψουν προληπτικά τις περιοχές που κινδύνευαν.

Οι οδηγίες αφορούσαν τους οικισμούς, Κρεμμύδι Μαρκόπουλο Κατελειός Μαυράτα Χιονάτα Θηράμωνας

Όπως περιγράφει το Kefaloniapress, οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους και κατοικίδια έφυγαν μέσα σε λίγα λεπτά, παίρνοντας μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα.

Οι πιο δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν όταν οι φλόγες έφτασαν λίγα μόλις μέτρα από κατοικίες.

Στο Κρεμμύδι και το Μαρκόπουλο, πυροσβέστες και εθελοντές παρέμειναν μπροστά στα σπίτια, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, την ώρα που οι άνεμοι προκαλούσαν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με τις εικόνες και τις περιγραφές του Kefaloniapress, η μάχη δόθηκε κυριολεκτικά μέσα στις αυλές των κατοικιών.

«Να αντέξουν μέχρι να ξημερώσει»

Η αγωνία όλων ήταν να κρατηθεί το μέτωπο μέχρι να ξεκινήσουν οι πρώτες εναέριες ρίψεις.

«Να αντέξουν τα παιδιά μέχρι να ξημερώσει», ήταν η φράση που, σύμφωνα με το Kefaloniapress, ακουγόταν διαρκώς ανάμεσα στους κατοίκους, αναφερόμενη στους πυροσβέστες και τους εθελοντές της πρώτης γραμμής που πάλευαν όλη τη νύχτα με τις φλόγες.

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