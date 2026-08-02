Φωτιά στα Μέγαρα: Χειριστής μπουλντόζας παλεύει με τις φλόγες για να δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη

Ένα συγκλονιστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας από το μέτωπο των Μεγάρων, όπου πυροσβέστες, εθελοντές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, για να περιορίσουν την πυρκαγιά που σαρώνει την περιοχή.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και χειριστές βαρέων μηχανημάτων, οι οποίοι ρισκάρουν τις ζωές τους στην πρώτη γραμμή.

Στο βίντεο, το οποίο δημοσίευσε το Forecast Weather, καταγράφεται η στιγμή που μια μπουλντόζα προσπαθεί να δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη, ενώ ο χειριστής παλεύει με τις φλόγες.

Δείτε το βίντεο:

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