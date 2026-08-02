ΗΠΑ: Πυρκαγιές σε πάνω από 1 εκατ. στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσινγκτον - Εκκενώνονται περιοχές

Το Σποκάν, μια πόλη 230.000 κατοίκων στην ανατολική Ουάσινγκτον, βρίσκεται αντιμέτωπο με την πυρκαγιά Old Trails, που σύμφωνα με τον Τζορτζ Γκάισλερ, επικεφαλής της υπηρεσίας Δασών στην πολιτεία Ουάσινγκτον, είναι ενεργή σε 12.000 στρέμματα και απειλεί 4.000 οικήματα

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ΗΠΑ: Πυρκαγιές σε πάνω από 1 εκατ. στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσινγκτον - Εκκενώνονται περιοχές
ΚΟΣΜΟΣ
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Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσινγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, δήλωσαν πολιτειακοί αξιωματούχοι το βράδυ του Σαββάτου.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι δίνουν μάχη με τουλάχιστον 10 πυρκαγιές σε όλη την πολιτεία, δήλωσε ο Ντέιβ Απδεγκρόουβ, επίτροπος της πολιτείας που είναι αρμόδιος για τις δημόσιες εκτάσεις γης, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Ο κυβερνήτης Μπομπ Φέργκιουσον κήρυξε το πρωί του Σαββάτου κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την πολιτεία και απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το άναμμα φωτιάς.

Έως τώρα, δεν έχουν σημειωθεί θάνατοι ή τραυματισμοί λόγω των πυρκαγιών, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το Σποκάν, μια πόλη 230.000 κατοίκων στην ανατολική Ουάσινγκτον, βρίσκεται αντιμέτωπο με την πυρκαγιά Old Trails, που σύμφωνα με τον Τζορτζ Γκάισλερ, επικεφαλής της υπηρεσίας Δασών στην πολιτεία Ουάσινγκτον, είναι ενεργή σε 12.000 στρέμματα και απειλεί 4.000 οικήματα.

Η εταιρία υπηρεσιών κοινής ωφελείας Avista, που δραστηριοποιείται στην ανατολική Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι 60.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Από τις αρχές του καλοκαιριού, περίπου 1,2 εκατ. στρέμματα έχουν καεί στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Απδεγκρόουβ. «Δεν είναι φυσιολογικό αυτό…Σε όλη την πολιτεία της Ουάσινγκτον βλέπουμε φωτιές να μαίνονται», δήλωσε.

Η φωτιά στο Σποκάν είναι ένα από τα πέντε «μεγάλα συμπλέγματα πυρκαγιών» στην πολιτεία, δήλωσε ο Γκάισλερ. Η μεγαλύτερη, η πυρκαγιά Kaiser Canyon στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας, εκτείνεται σε περίπου 500.000 στρέμματα, δήλωσε. Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν πρόβλημα αυτό το καλοκαίρι και σε άλλα τμήματα στις βορειοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ που βρέχονται από τον Ειρηνικό.

Εκτός από την εθνοφρουρά, στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης συμμετέχουν πυροσβέστες από περισσότερες από δέκα πολιτείες, δήλωσαν αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον σε συνέντευξη Τύπου.

«Αυτό που βλέπουμε εκεί είναι μια τραγωδία», δήλωσε ο υποστράτηγος Τζεντ Γουέλς, αρχηγός της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον. «Όταν δύσει ο ήλιος και ανατείλει ξανά το πρωί, νομίζω ότι θα σοκαριστούμε βλέποντας κάποιες από τις εικόνες που θα αποκαλυφθούν εκεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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