Μέγαρα: Νέο μήνυμα του 112 - Εκκένωση για Κανδήλι και Αγία Σκέπη

Νέα ειδοποίηση μέσω του 112 εστάλη το πρωί της Κυριακής προς τους κατοίκους των περιοχών Κανδήλι και Αγία Σκέπη, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Νέα Πέραμο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης και το πύρινο μέτωπο παραμένει ενεργό.

Οι δύο οικισμοί βρίσκονται στις δυτικές πλαγιές του όρους Πατέρα, πάνω από τη Νέα Πέραμο, σε περιοχή με πυκνή βλάστηση και διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην προληπτική απομάκρυνση κατοίκων για λόγους ασφαλείας.

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