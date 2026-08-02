Πέθανε ο Βίνσεντ Παστόρε των θρυλικών «The Sopranos»

Snapshot Ο Βίνσεντ Παστόρε πέθανε σε ηλικία 80 ετών στο σπίτι του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης χωρίς να εξετάζεται εγκληματική ενέργεια.

Έγινε γνωστός παγκοσμίως για τον ρόλο του Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero στη σειρά The Sopranos.

Ο μάνατζέρ του τόνισε τη βαθιά αγάπη του για την υποκριτική και την υποστήριξη που παρείχε σε νέους ηθοποιούς.

Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ και συμμετείχε σε ταινίες όπως τα Goodfellas και Carlito's Way.

Το 2000 τιμήθηκε με το Screen Actors Guild Award μαζί με το καστ του The Sopranos για την εξαιρετική ερμηνεία συνόλου. Snapshot powered by AI

Θλίψη προκάλεσε στον κόσμο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης η είδηση του θανάτου του Βίνσεντ Παστόρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ο αγαπημένος ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Παστόρε έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero στη θρυλική σειρά The Sopranos, όπου υποδύθηκε τον στενό φίλο του Τόνι Σοπράνο, έναν χαρακτήρα που άφησε έντονο αποτύπωμα στην ιστορία της τηλεόρασης.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, Ρόμπερτ Άτερμαν, ο οποίος μίλησε με συγκίνηση για τον άνθρωπο πίσω από τον ηθοποιό.

«Για τον περισσότερο κόσμο θα είναι πάντα ο αξέχαστος “Big Pussy”, όμως για όσους τον γνώρισαν ήταν πολλά περισσότερα. Αγαπούσε βαθιά την υποκριτική και στάθηκε δίπλα σε αμέτρητους νέους ηθοποιούς, τους οποίους καθοδηγούσε και ενθάρρυνε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η απώλειά του είναι και προσωπική, καθώς συνεργάστηκαν για περισσότερα από 30 χρόνια.

O Βίνσεντ Παστόρε Invision

Γεννημένος το 1946 στο Μπρονξ, ο Βίνσεντ Παστόρε έζησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Πριν ακολουθήσει την υποκριτική, υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ.

Στην πολύχρονη καριέρα του συμμετείχε σε εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως τα Goodfellas και Carlito's Way, ενώ εμφανίστηκε και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα Law & Order, General Hospital και Hawaii Five-0.

Το 2000, μαζί με το υπόλοιπο καστ του The Sopranos, τιμήθηκε με το Screen Actors Guild Award για την εξαιρετική ερμηνεία συνόλου σε δραματική τηλεοπτική σειρά, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους πιο χαρακτηριστικούς ηθοποιούς της γενιάς του.