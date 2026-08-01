Νεκρός ο θρυλικός 43χρονος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα - Σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο Πακιστάν

Snapshot Ο Νιρμάλ Πούρτζα, γνωστός από το ντοκιμαντέρ «14 Peaks: Nothing Is Impossible», σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο Broad Peak του Πακιστάν μαζί με εννέα μέλη της αποστολής του.

Η εταιρεία Elite Expeditions επιβεβαίωσε τον θάνατο του 43χρονου ορειβάτη και των άλλων μελών, ενώ σωστικά συνεργεία πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες.

Πακιστανικές αρχές ανέσυραν τις σορούς τριών μελών και επιβεβαίωσαν ότι κανείς από τους υπόλοιπους δεν επέζησε.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ εξέφρασε τη θλίψη του και τόνισε ότι η γενναιότητα και η αφοσίωση των ορειβατών θα παραμείνουν πηγή έμπνευσης.

Ο Πούρτζα είχε κατακτήσει και τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου σε λίγο πάνω από έξι μήνες, επίδοση που θεωρείται ιστορική στην ορειβασία. Snapshot powered by AI

Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο της ορειβασίας η είδηση του θανάτου του Νιρμάλ Πούρτζα, ενός από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους ορειβάτες στον κόσμο, ο οποίος σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο Broad Peak του Πακιστάν. Μαζί του έχασαν τη ζωή τους και οι υπόλοιποι εννέα συμμετέχοντες της αποστολής.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε η εταιρεία του, Elite Expeditions, η οποία σε ανακοίνωσή της έκανε λόγο για «βαθιά θλίψη και ανείπωτη οδύνη», γνωστοποιώντας τον θάνατο του 43χρονου ορειβάτη και των υπόλοιπων μελών της αποστολής.

Για αρκετές ημέρες σωστικά συνεργεία στο Πακιστάν πραγματοποιούσαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των ορειβατών που αγνοούνταν μετά τη χιονοστιβάδα στο Broad Peak, την 12η υψηλότερη κορυφή του κόσμου.

Νωρίτερα, οι πακιστανικές αρχές είχαν ανακοινώσει την ανάσυρση των σορών τριών μελών της αποστολής: της Αμερικανίδας Mallory Geis, της Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy από το Ομάν και του Νεπαλέζου Pur Bahadur Gurung.

Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε πως κανένα από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας δεν επέζησε.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού του Νεπάλ

Τον θάνατο του Νιρμάλ Πούρτζα επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, ο οποίος σε ανάρτησή του εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη.

«Ο τραγικός θάνατος έξι Νεπαλέζων και τεσσάρων ακόμη ξένων ορειβατών, ανάμεσά τους και του παγκόσμιου ρέκορντμαν Νιρμάλ Πούρτζα, στην οροσειρά Καρακορούμ του Πακιστάν, μας έχει συγκλονίσει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η γενναιότητα, η αφοσίωση και η προσφορά τους θα παραμείνουν πηγή έμπνευσης.

Ο άνθρωπος που κατέρριψε κάθε ρεκόρ

Γεννημένος στο Νεπάλ, ο Νιρμάλ Πούρτζα έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2019, όταν κατόρθωσε να κατακτήσει και τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου μέσα σε λίγο περισσότερο από έξι μήνες, επίδοση που θεωρήθηκε ιστορική για την παγκόσμια ορειβασία.

Το κατόρθωμά του παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ του Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible», που κυκλοφόρησε το 2021 και έκανε γνωστή την ιστορία του σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Πριν αφοσιωθεί στην ορειβασία, ο Πούρτζα υπηρέτησε στον Βρετανικό Στρατό, όπου κατατάχθηκε το 2003. Το 2009 εντάχθηκε στις Special Boat Service (SBS), τις επίλεκτες ειδικές δυνάμεις του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η χιονοστιβάδα στο Broad Peak

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη (20/7) στο Broad Peak, ύψους 8.047 μέτρων, στην οροσειρά Καρακορούμ του Πακιστάν.

Το βουνό θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά για τους ορειβάτες. Η πρώτη επιτυχημένη ανάβασή του πραγματοποιήθηκε το 1957 από αυστριακή αποστολή, ωστόσο έκτοτε δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πλαγιές του.

Μία από τις πιο πολύνεκρες χρονιές ήταν το 2013, όταν τουλάχιστον έξι ορειβάτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αναβάσεων στην κορυφή.

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