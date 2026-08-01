Μυκήνες: Να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της φωτιάς ζήτησε ο δήμαρχος

Η φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου έκαψε καλλιέργειες, σπίτια και αυτοκίνητα

Ελένη Ευστρατίου

Μυκήνες: Να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της φωτιάς ζήτησε ο δήμαρχος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δήμαρχος Άργους – Μυκήνων ζήτησε να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στα Φίχτια στις 31 Ιουλίου.
  • Η φωτιά κατέστρεψε ελαιώνες, αγροτικές καλλιέργειες, σπίτια και υποδομές, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκόλεψαν τις ρίψεις νερού από αέρος.
  • Εκκενώθηκαν οι οικισμοί Φίχτια, Μπόρσα και Κουτσοπόδι με τη συνδρομή περισσότερων από 10 υδροφόρων, 15 μηχανημάτων έργου και 10 λεωφορείων για τη μεταφορά κατοίκων.
  • Στη μάχη κατάσβεσης συμμετείχαν 48 πυροσβέστες, 13 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και τρεις ομάδες πεζοπόρων.
  • Ένας πυροσβέστης κατέρρευσε λόγω εξάντλησης και εισπνοής καπνού, ενώ η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή.
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Ο δήμαρχος Άργους – Μυκήνων, Γιάννης Μαλτέζος, ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά τη φωτιά που ξέσπασε στα Φίχτια την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Με το αίτημα αυτό θα γίνει πιο εύκολο να διεκδικηθούν οι όποιες αποζημιώσεις άμεσα, καθώς η φωτιά ήταν αρκετά επικίνδυνη και έκαψε ελαιώνες, αγροτικές καλλιέργειες, σπίτια και υποδομές, με τους θυελλώδεις ανέμους να περιορίζουν τις ρίψεις από αέρος.

Στους κατοίκους στάλθηκαν διαδοχικά μηνύματα του 112, για την εκκένωση των οικισμών Φίχτια και Μπόρσα, ενώ επεκτάθηκε και προς το χωριό Κουτσοπόδι.

ΦΩΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΧΤΙΑ

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι στη μάχη της κατάσβεσης «ρίχτηκαν» περισσότερες από 10 υδροφόρες και 15 μηχανήματα έργου, ενώ, κινητοποιήθηκαν 10 λεωφορεία για τη μεταφορά των κατοίκων σε ασφαλείς τοποθεσίες, μετά και τις διαταγές εκκένωσης που εξέδωσαν οι αρμόδιες Αρχές.

ΦΩΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ

Παράλληλα, επιχειρούσαν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Το ΕΚΑΒ, μετέφερε ηλικιωμένους και άτομα που ήθελαν βοήθεια, στο νοσοκομείο (το προσωπικό εκεί είχε τεθεί σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο). Τα στελέχη του Ερυθρού Σταυρού, παρέμειναν, όλη την ημέρα στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» Άργους, για παροχή βοήθειας.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ένας πυροσβέστης κατέρρευσε ενώ επιχειρούσε στη μεγάλη φωτιά στα Φίχτια στην Αργολίδα, κοντά στο γήπεδο του χωριού. Η έντονη εισπνοή καπνού, η εξάντληση και οι υψηλές θερμοκρασίες τον οδήγησαν σε κατάρρευση. Συνάδελφοί του, τού προσέφεραν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ του χορήγησαν οξυγόνο.

ΦΩΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΧΤΙΑ

Ο δήμαρχος, τόνισε, ότι, υπήρξε συντονισμός και ψυχραιμία πάνω στα θέματα της διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης, των δεξαμενών για τα εναέρια μέσα και για τα θέματα με τους πυροσβεστικούς κρουνούς. Ευχαρίστησε όλους τους φορείς και τα πρόσωπα που βοήθησαν κατά τη διάρκεια αυτής τη ς συνθήκης και ενημέρωσε ότι η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο, ωστόσο τα πράγματα είναι καλύτερα και οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

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