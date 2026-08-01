Λάρισα: 43χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση με πατίνι– Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Snapshot 43χρονος στη Λάρισα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι.

Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του πατινιού και έπεσε στο οδόστρωμα, αρχικά πήγε σπίτι του αλλά μετά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Οι γιατροί διαγνώρισαν σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και τον υπέβαλαν σε άμεση χειρουργική επέμβαση.

Η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Snapshot powered by AI

Σοβαρό ατύχημα για 43χρονο το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρισα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο άνδρας μετά το ατύχημα πήγε σπίτι του αλλά λίγο αργότερα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, οι γονείς του αντιλήφθηκαν το συμβάν και μετέβησαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Από εκεί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο.

Φόβοι για εσωτερική αιμορραγία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και έκριναν αναγκαία την άμεση εισαγωγή του στο χειρουργείο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του.

Διαβάστε επίσης