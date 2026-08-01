Πάρος: Συγκλονιστικό βίντεο από αεροπλάνο αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά

Τουλάχιστον 12.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί 

Ελένη Ευστρατίου

Πάρος: Συγκλονιστικό βίντεο από αεροπλάνο αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στην Πάρο κατέστρεψε περίπου 12.000 στρέμματα, προκαλώνταςβαρή οικολογική καταστροφή.
  • Το βίντεο από αεροπλάνο δείχνει εκτεταμένες καμένες εκτάσεις και σημεία με έντονο καπνό που εξακολουθούν να καίνε.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ του νησιού και κατέστρεψε μεγάλο μέρος δάσους και κέδρων που δεν μπορούν να αναπτυχθούν ξανά.
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 29 Ιουλίου και έκαιγε σχεδόν 24 ώρες λόγω ισχυρών ανέμων που εμπόδιζαν τις εναέριες επιχειρήσεις.
  • Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για την πρόκληση της φωτιάς, μεταξύ αυτών ο δήμαρχος Πάρου και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας.
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Αδιανόητη είναι η καταστροφή που υπέστη το νησί της Πάρου από τη φωτιά που έκαψε περίπου 12.000 στρέμματα.

Βίντεο από αεροπλάνο της γραμμής που ετοιμάζεται να προσγειωθεί στο νησί, αποτυπώνει το μέγεθος τη καταστροφής, με την απεικόνιση των τεράστιων καμένων εκτάσεων.

Σοκαριστικό είναι ότι σε ορισμένα σημεία υπάρχει ακόμη πυκνός καπνός, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν σημεία που καίνε ακόμα.

Στο βίντεο αποτυπώνεται μία τεράστια έκταση καμένου στο βουνό του νησιού και πυκνός καπνός, ο οποίος σε ορισμένα σημεία είναι ακόμα πολύ έντονος.

Η φωτιά που ξέσπασε από τον ΧΥΤΑ του νησιού προκάλεσε μία τεράστια οικολογική καταστροφή , καθώς μεγάλο τμήμα δάσους καταστράφηκε τελείως. Στο σημείο υπήρχαν επίσης και κέδροι οι οποίοι είναι αδύνατον να ξαναβγούν.

Η φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη 29 Ιουλίου και έκαιγε για σχεδόν ένα 24ωρο, καθώς οι δυνατοί άνεμοι δεν επέτρεπαν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν, ενώ μεγάλο μέτωπο αναζωπύρωσης προκάλεσε περισσότερες καταστροφές.

Για την πρόκληση της φωτιάς έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ο δήμαρχος της Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο επόπτης της εταιρείας διαχείρισης του ΧΥΤΑ και ο οδηγός του απορριμματοφόρου.

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