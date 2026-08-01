Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αθηνών-Λαμίας - Ένας νεκρός, κλειστή η εθνική και στα δύο ρεύματα

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην εθνική οδό και συγκεκριμένα στο 123χλμ στο ρεύμα προς Αθήνα λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, όλα έγιναν όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να αναποδογυρίσει στην άκρη του δρόμου, ενώ το δεύτερο ανέβηκε στο τσιμεντένιο διάζωμα της εθνικής και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το φορτηγό που βρέθηκε αναποδογυρισμένο και στο οποίο επενέβαιναν δύο άτομα, ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός, υπήκοος Αλβανίας. Ο οδηγός του άλλου φορτηγού, Βουλγαρικής υπηκοότητας, πρόλαβε να βγει από το όχημα πριν αυτό τυλιχτεί στις φλόγες.

Στο σημείο επικράτησε πανικός αφού πυκνοί καπνοί είχαν σκεπάσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού.

Η κυκλοφορία διεκόπη και στα δύο ρεύματα και γίνεται από παρακαμπτηρίους, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά χωρίς αυτή να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα για το λόγο αυτό σηκώθηκαν και δύο αεροσκάφη PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας.

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