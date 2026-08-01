Αρχαιολόγοι έλυσαν γρίφο 6.000 ετών: Τι ήταν πραγματικά οι μυστηριώδεις «πέτρινοι δράκοι»

Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των περίφημων «πετρών-δράκων» της Αρμενίας, συνδέοντάς τες με μια πανάρχαια λατρεία του νερού πριν από 6.000 χρόνια

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Αρχαιολόγοι έλυσαν γρίφο 6.000 ετών: Τι ήταν πραγματικά οι μυστηριώδεις «πέτρινοι δράκοι»
WHAT THE FACT
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Αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι έλυσαν επιτέλους το μυστήριο των περίφημων «πετρών-δράκων» (vishaps) της Αρμενίας, ηλικίας περίπου 6.000 ετών. Πρόκειται για τεράστιους λαξευμένους μονόλιθους, διάσπαρτους στις ηφαιστειακές πλαγιές και τα ορεινά βοσκοτόπια της χώρας, σε περιοχές όπου δεν έχουν εντοπιστεί αρχαίοι οικισμοί.

Νέα έρευνα του Κρατικού Πανεπιστημίου του Γερεβάν και του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας και Εθνογραφίας αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στατιστική και χωρική ανάλυση 115 γνωστών vishaps. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι οι μονόλιθοι δεν λειτουργούσαν ως σύνορα ή μυθολογικά σύμβολα, αλλά ως τελετουργικά μνημεία μιας πρώιμης λατρείας του νερού, συνδεδεμένης με τις πηγές, τα νερά από το λιώσιμο των χιονιών και τις εποχικές μετακινήσεις των κτηνοτρόφων στα βουνά.

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