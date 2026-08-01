Νέα καζούρα Άδωνι για τα viral γυαλιά του: Μην ζηλεύετε τόσο, αγοράστε και εσείς

Δεν χορταίνω να ξεμπροστιάζω την υποκρισία των αριστερών, σχολίασε ο υπουργός Υγείας 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Νέα καζούρα Άδωνι για τα viral γυαλιά του: Μην ζηλεύετε τόσο, αγοράστε και εσείς
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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε εκ νέου για τα σχόλια σχετικά με τα γυαλιά ηλίου που φορούσε κατά την επίσκεψή του σε Λήμνο και Λέρο.

Αναλυτικά ανέφερε:

Δεν χορταίνω να ξεμπροστιάζω την υποκρισία των αριστερών. Πιστεύω ότι αν όλοι εμείς το κάναμε αυτό εδώ και χρόνια, η ιδεολογική τους ηγεμονία και άρα η ζημιά που έχουν κάνει στη χώρα και στην κοινωνία μας, θα είχε αντιμετωπιστεί.

Από την ημέρα που ξεκίνησε η ιστορία με τα γυαλιά μου ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές μου ήταν ο γνωστός @NMpogiopoulos «αδύνατον να δεχθεί ο κύριος αυτός ότι μπορεί κάποιος, εν προκειμένω εγώ, να βιντεοσκοπεί πολίτες χωρίς την απόλυτη συναίνεσή τους»….αναρτησεις και ξανά αναρτήσεις και κακούργημα και ανθρώπινα δικαιώματα κλπ του κάνω μία απλή ερώτηση: δείξτε μου κύριε μία έστω μία καταγγελτική ανάρτησή σας για την πρακτική της @ZoeKonstant που σηκώνει το κινητό της και καταγράφει τους πάντες και μάλιστα μετά ανεβάζει και τα βίντεο χωρίς καμμία συναίνεσή τους;…διαβάστε την απάντηση του, η μάχη στην εξέδρα διότι πολύ απλά δεν είχε κάνει καμμία τέτοια ανάρτηση….και δεν είχε κάνει διότι δεν τον ένοιαζε ποτέ το ζήτημα της παράνομης καταγραφής κλπ εγώ ήμουν το θέμα!

Απλώς νομίζει και αυτός ότι εγώ είμαι από τους δεξιούς που είχαν τόσα χρόνια του χεριού τους και που μόλις φώναζαν έσπευδαν να εξηγήσουν και να απολογηθούν! Κύριε Μπογιόπουλε αυτά σε άλλους εδώ δεν περνάνε. Ένας κλασικός αριστερός υποκριτής είστε άλλωστε τα σχετικά δικαιώματα των προσωπικών δεδομένων των πολιτών είναι αστικές εφευρέσεις που φυσικά στα Κομμουνιστικά καθεστώτα που σας αρέσουν είναι αδιανόητα όπως γνωρίζετε.

Υγ. Μήν ζηλεύετε τόσο τα έξυπνα γυαλιά μου αφού σας αρέσουν τόσο αγοράστε και εσείς

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