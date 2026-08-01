Φωτιά στη Δυτική Αττική:«Είχε εγκλωβιστεί κόσμος. Έχουν καεί πολλά σπίτια», είπε ο δήμαρχος Μάνδρας

Snapshot Η φωτιά στη Μάνδρα παραμένει ανεξέλεγκτη και έχει εισέλθει σε οικισμούς, με ισχυρούς ανέμους 9-10 μποφόρ να δυσκολεύουν την κατάσβεση.

Υπάρχουν πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί από τη φωτιά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες απεγκλωβισμού.

Έχουν καεί πολλά σπίτια, αν και δεν υπάρχει ακόμη πλήρης εικόνα της καταστροφής.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα των αρχών.

Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης, θα γίνει καταγραφή ζημιών και αναμένεται άμεση στήριξη από την Πολιτεία προς τους πληγέντες. Snapshot powered by AI

Την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στη Μάνδρα - Ειδυλλία περιέγραψε ο δήμαρχος της περιοχής, Αρμόδιος Δρίκος, μιλώντας στην ΕΡΤ νωρίς το πρωί, τονίζοντας πως το πύρινο μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο, ενώ βασική προτεραιότητα των αρχών είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Όπως ανέφερε, ο δήμος βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (31/7) σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

«Είμαστε από χθες το πρωί σε αγωνία. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξοες, με ανέμους 9 με 10 μποφόρ, γεγονός που δημιουργεί τεράστια δυσκολία στις εναέριες επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανεξέλεγκτη η επέκταση της φωτιάς

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να επεκτείνεται ανεξέλεγκτα, έχοντας πλέον εισέλθει ακόμη και μέσα σε οικισμούς.

Αποκάλυψε ότι υπάρχουν περιπτώσεις πολιτών που εγκλωβίστηκαν εξαιτίας της φωτιάς, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τους.

«Η φωτιά εγκλωβίζει κόσμο και προσπαθούμε να τον απεγκλωβίσουμε. Ελπίζουμε να μην έχει μείνει κάποιος πίσω. Όποιος βρίσκεται σε κίνδυνο πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Πυροσβεστική», είπε, υπογραμμίζοντας πως αυτή τη στιγμή η ανθρώπινη ζωή αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα, καθώς το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο.

«Σίγουρα έχουν καεί πολλά σπίτια»

Αναφερόμενος στις ζημιές που έχει προκαλέσει η πυρκαγιά, ο Αρμόδιος Δρίκος τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα της καταστροφής, ωστόσο θεωρεί βέβαιο ότι έχουν καταστραφεί πολλές κατοικίες.

«Δεν υπάρχει ακόμη πλήρης εικόνα, όμως σίγουρα έχουν καεί πολλά σπίτια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μόλις η κατάσταση σταθεροποιηθεί θα ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Πολιτεία θα κινηθεί άμεσα για τη στήριξη των πληγέντων.

«Θα πρέπει να γίνει άμεσα η καταγραφή των ζημιών και να βοηθήσει η Πολιτεία. Μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση, θα προσπαθήσουμε με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο να απαλύνουμε τις πληγές των κατοίκων. Ελπίζουμε αυτές να είναι μόνο υλικές», κατέληξε ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας.

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