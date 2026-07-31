Φωτιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας: 112 για Πόρτο Γερμενό και Προσήλι – «Εκκενώστε προς Μάνδρα»

Snapshot Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Καλαμάκι Βοιωτίας και βρίσκεται εκτός ελέγχου λόγω θυελλωδών ανέμων.

Η φωτιά απειλεί να επεκταθεί προς τη βορειοδυτική Αττική.

Εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Πόρτο Γερμενό και Προσήλι προς Μάνδρα μέσω Βιλίων.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Καλαμάκι Βοιωτίας και έχει βγει εκτός ελέγχου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ενώ πλέον απειλεί να επεκταθεί και προς την βορειοδυτική Αττική.

Μάλιστα, εστάλη από το 112 SMS προς τους κατοίκου στου Πόρτο Γερμενό και του Προσηλίου, να εκκενώσουν προς τη Μάνδρα, μέσω των Βιλίων.

Νωρίτερα, διατάχθηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης προς Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή των Βιλίων.

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