Κλειστός ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό λόγω μεγάλου κινδύνου φωτιάς

Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός λόγω εξαιρετικά υψηλού κινδύνου για φωτιά

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κλειστός ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό λόγω μεγάλου κινδύνου φωτιάς
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του εξαιρετικά υψηλού κινδύνου για φωτιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, διατάχθηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης προς Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή των Βιλίων.

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