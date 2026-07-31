Άνδρος: Εντοπίστηκε αρχαίο ναυάγιο με φορτίο από εμπορικούς αμφορείς του 5ου αιώνα π.Χ.

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα στη περίοδο των ύστερων κλασσικών χρόνων

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Άνδρος: Εντοπίστηκε αρχαίο ναυάγιο με φορτίο από εμπορικούς αμφορείς του 5ου αιώνα π.Χ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Στην περιοχή της Άνδρου εντοπίστηκε ναυάγιο αρχαίου πλοίου με φορτίο εμπορικών οξυπύθμενων αμφορέων του τέλους 5ου και αρχών 4ου αιώνα π.Χ.
  • Το φορτίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τύπους αμφορέων: Μένδης, Πεπαρήθου και Solokha 2, με συνολικά περίπου 600-650 αμφορείς.
  • Στον χώρο του ναυαγίου βρέθηκαν επίσης τμήμα μολύβδινου στύπου άγκυρας και λίθοι που πιθανόν σχετίζονται με το έρμα του πλοίου.
  • Η ανακάλυψη προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα κατά την περίοδο των ύστερων κλασικών χρόνων.
  • Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων πραγματοποίησε αυτοψία και δειγματοληπτική ανέλκυση αμφορέων για περαιτέρω μελέτη.
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Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία ύστερα από υπόδειξη ιδιώτη σε θαλάσσια περιοχή της νήσου Άνδρου, όπου εντόπισε το φορτίο ενός αρχαίου πλοίου.

Το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 39-44 μέτρων και το φορτίο του συνίσταται από εμπορικούς οξυπύθμενους αμφορείς.

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Διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον τριών διαφορετικών τύπων εμπορικών οξυπύθμενων αμφορέων (Μένδης, Πεπαρήθου και Solokha 2).

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Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας ανελκύσθηκαν δειγματοληπτικά ένας αμφορέας από κάθε τύπο.

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Το χρονολογικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι εν λόγω αμφορείς ορίζεται στα τέλη του 5ου και τις αρχές του 4ου αιώνα π. Χ. Στον χώρο του ναυαγίου εντοπίσθηκε επίσης τμήμα μολύβδινου στύπου άγκυρας, καθώς και ολιγάριθμοι λίθοι οι οποίο ενδεχομένως να σχετίζονται με το έρμα του πλοίου.

Κατά μία πρώτη εκτίμηση καταμετρήθηκαν περίπου 600-650 αμφορείς.Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα στη περίοδο των ύστερων κλασσικών χρόνων.

Η περαιτέρω μελέτη του ευρήματος θα προσφέρει προφανώς και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες τόσο για το φορτίο του όσο και για την προέλευσή του.

Το κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων αποτελούσαν οι Ευαγγελιστής Διονύσιος, καταδυόμενος αρχαιολόγος, Τσομπανίδης Άγγελος, καταδυόμενος συντηρητής αρχαιοτήτων και Μερσενιέ Λούι, τεχνικός βυθού.

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