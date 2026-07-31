Απίστευτο περιστατικό σε παραλία: Ξεβράστηκαν 580.000 ευρώ - Πώς έφτασαν εκεί (video)

Snapshot 580.000 ευρώ σε μετρητά βρέθηκαν ξεβρασμένα σε παραλία τουριστικού θέρετρου στη Σικελία μετά από πτώση από ταχύπλοο.

Το ταχύπλοο, με τρεις άνδρες και ένα αγόρι, παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά τη διαδρομή από Μάλτα προς Σικελία, οδηγώντας στην ανεξέλεγκτη κίνηση του προς την ακτή.

Ένας επιβάτης πέταξε σφραγισμένες σακούλες με χρήματα στη θάλασσα πριν οι υπόλοιποι επιβάτες πηδήξουν στη θάλασσα.

Οι αρχές περισυνέλεξαν σχεδόν όλα τα χρήματα και συνέλαβαν τους τέσσερις επιβαίνοντες για ανάκριση, ενώ εξετάζουν την προέλευση των χρημάτων.

Εξετάζονται σενάρια όπως ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο συναλλάγματος και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων. Snapshot powered by AI

Ένα απρόσμενο περιστατικό συγκλόνισε λουόμενους σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, όταν βρέθηκαν 580.000 ευρώ σε μετρητά ξεβρασμένες στην παραλία. Το βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή αποκαλύπτει την έκπληξη των παραθεριστών, καθώς ανακάλυψαν δεσμίδες χαρτονομισμάτων μέσα σε μια σακούλα, στοιβαγμένες η μία πάνω στην άλλη.

Ένας περαστικός μάλιστα τράβηξε έξω μερικές δεσμίδες μετρητών, πριν τις επιστρέψει γρήγορα στη θέση τους.

Η απίστευτη ανακάλυψη έγινε στο Καζούτσε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στη νότια ακτή της Σικελίας.

Λουόμενοι συγκεντρώθηκαν γύρω από αρκετές σακούλες γεμάτες χρήματα, οι οποίες φέρεται να πετάχτηκαν στη θάλασσα από ένα ακινητοποιημένο ταχύπλοο.

Πώς βρέθηκαν τα λεφτά στη θάλασσα

Οι Ιταλοί ερευνητές ανέφεραν ότι το σκάφος μήκους περίπου 5,5 μέτρων ταξίδευε από τη Μάλτα όταν παρουσίασε, σύμφωνα με πληροφορίες, μηχανική βλάβη.

Αφού έμεινε από καύσιμα, παρασύρθηκε προς την ακτή, έχοντας πάνω του τρεις άνδρες και ένα αγόρι ηλικίας περίπου 13 ετών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες πήδηξαν στη θάλασσα, ενώ το σκάφος συνέχιζε να κινείται ανεξέλεγκτα προς την παραλία.

Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το ταχύπλοο, υποστηρίζουν ότι ο μοναδικός άνθρωπος που είχε παραμείνει πάνω σε αυτό εθεάθη να πετά σφραγισμένες σακούλες με χρήματα στη θάλασσα.

Το θαλάσσιο ρεύμα παρέσυρε αρκετές από τις σακούλες προς την ακτή, όπου οι λουόμενοι βοήθησαν στην ανάσυρσή τους.

Οι αρχές κατάφεραν να περισυλλέξουν σχεδόν το σύνολο των χρημάτων, τα οποία εκτιμάται ότι ανέρχονται σε ποσό μεταξύ 580.000 και 700.000 ευρώ.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες οδηγήθηκαν για ανάκριση, ενώ το ταχύπλοο ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι για εγκληματολογική εξέταση.

Ο διοικητής της Αστυνομίας της Ραγκούζα, Σαλβατόρε Φατσίνο, δήλωσε ότι το σκάφος εντοπίστηκε μόνο εξαιτίας της απρόσμενης μηχανικής βλάβης.

«Η βλάβη στη μηχανή σταμάτησε το σκάφος. Αν όλα είχαν εξελιχθεί ομαλά, δεν θα είχαμε καταφέρει να το αναχαιτίσουμε», ανέφερε.

Ο Φατσίνο πρόσθεσε ότι το Λιμενικό πιστεύεται πως έχει ανακτήσει όλα τα χρήματα.

Οι ερευνητές αποκάλυψαν στη συνέχεια ότι το ταχύπλοο οδηγούσε ένας άνδρας μαλτέζικης καταγωγής.

Οι ταυτότητες των άλλων τριών επιβαινόντων παραμένουν άγνωστες.

Οι αρχές προσπαθούν τώρα να εξακριβώσουν την προέλευση των χρημάτων και γιατί ένα τόσο μεγάλο ποσό σε μετρητά μεταφερόταν στη θαλάσσια διαδρομή μεταξύ Μάλτας και Σικελίας.

Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορα πιθανά σενάρια, όπως ξέπλυμα χρήματος, πληρωμές που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο συναλλάγματος, αλλά και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων.