Νερό: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ

Snapshot Η Βουλή ψήφισε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στη διαχείριση των υδάτινων πόρων με 157 ψήφους υπέρ και 131 κατά.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης νερού λόγω των σημαντικών απωλειών και παλαιωμένων δικτύων.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψυδρίας και δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κίνδυνο υδατικού στρες.

Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ποιότητας νερού σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, με εντοπισμό βακτηρίων πάνω από τα επιτρεπτά όρια και εισαγγελική έρευνα.

Καταγράφηκαν παράνομες αντλήσεις νερού στην Ηλεία και παρεμβάσεις σε διανομή αρδευτικού νερού στη Μεσσηνία, ενώ ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για ενιαίο σύστημα διαχείρισης. Snapshot powered by AI

Με 157 ψήφους υπέρ έναντι 131 κατά, ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 288 βουλευτές, με 157 να τάσσονται υπέρ του νομοσχεδίου και 131 να το καταψηφίζουν.

Κατά την καταληκτική του ομιλία, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υποστήριξε ότι το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης του νερού έχει φτάσει στα όριά του, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια συνολική μεταρρύθμιση.

«Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση που προωθούμε, λέει ναι στη διατήρηση του παλαιού καθεστώτος, ναι στον κατακερματισμό, ναι στη συνέχιση της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο, ολιστικό σύστημα διαχείρισης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις μεγάλες απώλειες νερού από τα δίκτυα, τονίζοντας: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χάνοντας 5-6 σταγόνες νερό στις 10. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε με σπατάλες και παλαιωμένα δίκτυα. Δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν 50% απώλειες».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση παγκοσμίως ως προς τον κίνδυνο αντιμετώπισης λειψυδρίας, ενώ κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κίνδυνο «υδατικού στρες».

Αναφορά σε προβλήματα ποιότητας νερού σε Χαλκιδική και ΘεσσαλονίκηΟ κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό βακτηρίων σε επίπεδα πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

«Δεν υπάρχει καθαρό νερό αυτή τη στιγμή εκεί πάνω. Μπήκε εισαγγελέας για να ερευνήσει την ποιότητα του νερού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε αναφορά σε καταγγελίες για παράνομες αντλήσεις νερού στην Ηλεία, καθώς και στη δράση κυκλωμάτων στη Μεσσηνία που, όπως είπε, παρενέβαιναν στη διανομή αρδευτικού νερού.

«Είναι εθνική επιλογή να σταματήσουμε τον κατακερματισμό. Θα συνεχίσουμε έτσι, αλλού η βρύση, αλλού η αποχέτευση στο ίδιο σπίτι; Αυτό είναι μωσαϊκό», σημείωσε ο υπουργός.

Διαβάστε επίσης