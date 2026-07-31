Αγρίνιο: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του 27χρονου Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη

Με τιμές ήρωα πραγματοποιείται η κηδεία του στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αγρίνιο 

Ελένη Ευστρατίου

Αγρίνιο: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του 27χρονου Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κηδεία του 27χρονου Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη πραγματοποιήθηκε με τιμές ήρωα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αγρίνιο.
  • Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γύθειο στις 29 Ιουλίου.
  • Στην κηδεία παραβρέθηκαν φίλοι, συγγενείς, μέλη της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και εκπρόσωπος της κυβέρνησης.
  • Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
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Ανείπωτη είναι η θλίψη στους κατοίκους του Αγρινίου αλλά και τους συναδέλφους του 27χρονου πυροσβέστη, Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γύθειο, την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε με τιμές ήρωα στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αγρίνιο, ενώ εκτός από φίλους και συγγενείς, παρευρέθηκαν και μέλη της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Επίσης, το παρών έδωσαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, οι οποίοι κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν το μοναχοπαίδι τους που έχασε τη ζωή του τόσο άδικα και σύντομα. Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας προσπαθούν να τους συμπαρασταθούν αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Στην κηδεία βρέθηκε και η Βαλάντη Ευπατρίδη, μητέρα του εθελοντή αρχιπυροσβέστη Παναγιώτη Πλεξίδα, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβρη του 2020, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Καινούργιο Αγρινίου.

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Μεσίστιες οι σημαίες ως ένδειξη πένθους

Τους επικήδειους εκφώνησαν ο πυραγός Γιώργος Σοροβός, ως εκπρόσωπος ηγεσίας Πυροσβεστικού Σωματος, ο Φώτης Χριστοδούλου, ως εκπρόσωπος Εθελοντών πυροσβέστών Αγρινίου και εκπρόσωπος δημοτικού συμβούλιου Μάνης.

Μεταξύ άλλων, το παρών έδωσαν ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου και ο Νίκος Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Παρόντες ήταν επίσης ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας, Κώστας Καραγκούνης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Με απόφαση της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, την ημέρα της ταφής οι σημαίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος κυματίζουν μεσίστιες, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, ως ένδειξη πένθους.

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Το συλλυπητήριο μήνυμα του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος

Τα βαθύτατα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του 27χρονου Ανθυποπυραγού εξέφρασε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στο μήνυμά του ανέφερε:

«Εκπροσωπώντας σύσσωμη την Πυροσβεστική Οικογένεια, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον συνάδελφο Ανθυποπυραγό Λαιμοδέτη Κωνσταντίνο, που απροσδόκητα έφυγε σαν ήρωας από κοντά μας, πιστός στο καθήκον και στην υπηρεσιακή συνέπεια.

Ένας νέος άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη».

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Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Γυθείου

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης γεννήθηκε και ζούσε στο Αγρίνιο. Εισήχθη στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017 στην οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία της σπουδές του και στη συνέχεια φοίτησε στη Σχολή Αξιωματικών.

Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα τα έκανε μέσω της πρακτικής του άσκησης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου.

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Πώς έχασε τη ζωή του

Ο 27χρονος επιχειρούσε στην πρώτη γραμμή για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε στο Γύθειο, σε χαμηλή βλάστηση.

Ενώ η πυρκαγιά είχε οριοθετηθεί, οι συνάδελφοί του ανέφεραν ότι έχασαν επικοινωνία μαζί του, καθώς δεν απαντούσε ούτε στον ασύρματο ούτε στο κινητό του τηλέφωνο. Περίπου μία ώρα μετά την οριοθέτηση της φωτιάς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Νοσοκομείου Σπάρτης, ο νεαρός αξιωματικός έχασε τη ζωή του από εισπνοή τοξικών καπνών και όχι από παθολογικά αίτια, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Μάλιστα, εντοπίσθηκε χωρίς να φορά την αντισφυξιογόνα μάσκα και με σπασμένο αστράγαλο, ενώ ο ασύρματος βρέθηκε κάποια μέτρα μακριά του. Όπως πιθανολογείται, ο άνδρας είχε ατύχημα και έσπασε τον αστράγαλο, με αποτέλεσμα να πέσει και να τον προλάβουν οι τοξικοί καπνοί.

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Η δημοσιοποίηση της ιατροδικαστικής έκθεσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Εποχικών Πυροσβεστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρήθηκε να αποδοθεί ο θάνατός του σε παθολογικά αίτια, υποβαθμίζοντας – όπως καταγγέλλουν – το γεγονός ότι έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Από εισπνοή καπνού προήλθε ο θάνατος του 26χρονου Υποδιοικητή Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα του Νοσοκομείου Σπάρτης».

Παράλληλα, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, σημειώνοντας ότι: «Από την πρώτη στιγμή δημοσιεύματα αναφέρονταν σε παθολογικά αίτια που δεν είχαν σχέση με την πυρκαγιά, προσπαθώντας να υποβαθμίσουν το γεγονός.

Η αλήθεια για τους θανάτους των τριών συναδέλφων μας δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθεί».

Φωτογραφίες από την κηδεία:

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khdeia-agrinio

Εξόδιος Ακολουθία του αξιωματικού της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη στο Αγρίνιο

Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ
[388753] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΙΜΟΔΕΤΗ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSI)
[388753] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΙΜΟΔΕΤΗ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSI)
[388753] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΙΜΟΔΕΤΗ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSI)

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