Φωτιά στο Γύθειο: Από εισπνοή τοξικού καπνού ο θάνατος του 27χρονου πυροσβέστη

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο νεαρός αξιωματικός έχασε τη ζωή του από εισπνοή τοξικών καπνών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γύθειο και όχι από παθολογικά αίτια

Μίλτος Τσεκούρας

Φωτιά στο Γύθειο: Από εισπνοή τοξικού καπνού ο θάνατος του 27χρονου πυροσβέστη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης έχασε τη ζωή του από εισπνοή τοξικών καπνών κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γύθειο.
  • Η ιατροδικαστική έκθεση διέψευσε τις αρχικές αναφορές που απέδιδαν τον θάνατο σε παθολογικά αίτια.
  • Οι Εποχικοί Πυροσβέστες καταγγέλλουν προσπάθεια υποβάθμισης της αιτίας θανάτου και ζητούν να μην συγκαλυφθεί η αλήθεια για τους θανάτους συναδέλφων τους.
  • Η κηδεία του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη θα γίνει σήμερα στο Αγρίνιο με τιμές ήρωα και παρουσία της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και εκπροσώπου της κυβέρνησης.
  • Ο νεαρός αξιωματικός συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση και βρέθηκε αναίσθητος περίπου μία ώρα μετά την οριοθέτηση της φωτιάς.
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Σήμερα, με τιμές ήρωα, θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο Αγρίνιο ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης που έχασε την ζωή του στη φωτιά στο Γύθειο, την ώρα που η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατό του αποσαφηνίζει τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο νεαρός αξιωματικός έχασε τη ζωή του από εισπνοή τοξικών καπνών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γύθειο και όχι από παθολογικά αίτια, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Νοσοκομείου Σπάρτης, ο θάνατος του υποδιοικητή δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, διαψεύδοντας τις πρώτες πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει αμέσως μετά την τραγωδία.

Ο νεαρός αξιωματικός συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γύθειο. Κάποια στιγμή οι συνάδελφοί του έχασαν την επικοινωνία μαζί του, καθώς δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις μέσω ασυρμάτου. Περίπου μία ώρα μετά την οριοθέτηση της φωτιάς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η δημοσιοποίηση της ιατροδικαστικής έκθεσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Εποχικών Πυροσβεστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρήθηκε να αποδοθεί ο θάνατός του σε παθολογικά αίτια, υποβαθμίζοντας – όπως καταγγέλλουν – το γεγονός ότι έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Από εισπνοή καπνού προήλθε ο θάνατος του 26χρονου Υποδιοικητή Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα του Νοσοκομείου Σπάρτης».

Παράλληλα, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, σημειώνοντας ότι: «Από την πρώτη στιγμή δημοσιεύματα αναφέρονταν σε παθολογικά αίτια που δεν είχαν σχέση με την πυρκαγιά, προσπαθώντας να υποβαθμίσουν το γεγονός. Η αλήθεια για τους θανάτους των τριών συναδέλφων μας δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθεί».

Στο Αγρίνιο η κηδεία

Η εξόδιος ακολουθία του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη θα τελεστεί σήμερα στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του. Ο νεαρός αξιωματικός υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, ενώ είχε πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στην Πυροσβεστική Αγρινίου.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει αναλάβει την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας και θα αποδώσει τιμές ήρωα, παρουσία της ηγεσίας του Σώματος και εκπροσώπου της κυβέρνησης.

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