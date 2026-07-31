Η μεταναστευτικη κρίση στη Θέουτα δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας - Ιταλίας

Snapshot Η Ιταλία εξετάζει έκτακτα μέτρα για την προστασία των συνόρων της λόγω της κρίσης με τους μετανάστες στη Θέουτα.

Ιταλοί πολιτικοί ζήτησαν την αποβολή της Ισπανίας από τη ζώνη Σένγκεν λόγω της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την ισπανική μεταναστευτική πολιτική ως υπεύθυνη για την κρίση, προκαλώντας διπλωματική ένταση με την Ισπανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ισπανία στην προστασία των συνόρων και ενισχύει τη συνεργασία με το Μαρόκο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Η κρίση στη Θέουτα αναδεικνύει την ανάγκη εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και του κανονισμού για τις επιστροφές. Snapshot powered by AI

Οι κορυφαίοι πολιτικοί της Ιταλίας ζήτησαν την αποβολή της Ισπανίας από τη ζώνη Σένγκεν της Ευρώπης, με την κρίση να βαθαίνει καθώς χιλιάδες μετανάστες εισέβαλαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εικόνες ανθρώπων που εισέρχονται στο ισπανικό έδαφος στις ακτές του Μαρόκου έχουν πολλαπλασιαστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση ακτιβιστών και πολιτικών κατά της μετανάστευσης.

«Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα είναι σοκαριστικές και καταδεικνύουν, για άλλη μια φορά, ότι η ανεξέλεγκτη παράτυπη μετανάστευση αποτελεί πραγματική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στο X. «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση —μεταξύ άλλων μέσω έκτακτων μέτρων— για να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών», πρόσθεσε.

Η Μελόνι, μαζί με τον αντιπρόεδρο της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι και τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι — τους ανώτερους υπουργούς από κάθε κόμμα του κυβερνώντος δεξιού συνασπισμού της Ιταλίας — ζήτησε την αναστολή της συμφωνίας Σένγκεν ή την αποβολή της Ισπανίας από τη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας.

Με βάση τη συμφωνία, οι άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ των 29 ευρωπαϊκών χωρών που την έχουν υπογράψει. Ωστόσο, αρκετές χώρες έχουν επαναφέρει τους ελέγχους σε κάποια από τα σύνορά τους, κάτι που επιτρέπεται βάσει της Συνθήκης, επικαλούμενες κινδύνους μετανάστευσης. Η Ιταλία έχει ήδη επαναφέρει προσωρινά τους ελέγχους στα σλοβενικά σύνορα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της τρομοκρατίας.

Ο Ταγιάνι προχώρησε ακόμη περισσότερο, αποδίδοντας την ευθύνη για τις αναταραχές στη Θέουτα στην μεταναστευτική πολιτική του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ - η οποία υπόσχεται να νομιμοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες παράτυπους μετανάστες - χαρακτηρίζοντάς την «βαθιά λανθασμένη» και ισχυριζόμενος ότι «παρέχει κίνητρο για εμπορία ανθρώπων».

Αυτό προκάλεσε αυστηρή επίπληξη από τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, ο οποίος κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη - σε μία ένδειξη σοβαρής διπλωματικής δυσαρέσκειας - για να λογοδοτήσει για τα σχόλια του Ταγιάνι. «Αυτό το μήνυμα είναι ακατάλληλο για τον υπουργό Εξωτερικών μιας χώρας εταίρου και φιλικής από την οποία περιμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, όχι κομματική δημαγωγία», απάντησε δημόσια στον Ταγιάνι στο X.

Η πολιτική της Ισπανίας για τη νομιμοποίηση των μεταναστών έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Μελόνι και ο Σάντσεθ συγκρούστηκαν για το θέμα κατά τη διάρκεια συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα.

Τζόρτζια Μελόνι AP/Francisco Seco

Η Ισπανία, η οποία, όπως αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μάχεται με φονικές πυρκαγιές, βρίσκεται τώρα και αυτή υπό διπλωματική επίθεση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ζήτησε επίσης αυστηρότερη δράση για τη μετανάστευση λόγω της κρίσης στη Θέουτα, γράφοντας στο X : «Αυτό αποδεικνύει ένα πράγμα: το Σύμφωνο Μετανάστευσης και ο κανονισμός για τις επιστροφές πρέπει να εφαρμοστούν σήμερα, όχι αύριο».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ — ο οποίος προέρχεται επίσης από το ΕΛΚ — δήλωσε ότι η Επιτροπή στηρίζει την Ισπανία στην προστασία της ακεραιότητας των συνόρων της, συμπεριλαμβανομένης της Θέουτα, και ότι έχει έρθει σε επαφή με τον Ισπανό υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα σχετικά με το θέμα.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής χαιρέτισε «τη στενή συνεργασία ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ισπανία για την αντιμετώπιση αυτών των ροών και τη διασφάλιση της ταχείας επιστροφής όσων έχουν εισέλθει παράνομα στη Θέουτα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες».

«Όσον αφορά στη συνεργασία μας με τις χώρες εταίρους: το Μαρόκο είναι ένας βασικός και έμπιστος εταίρος της ΕΕ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Τα τελευταία χρόνια, έχουμε εντείνει τη συνεργασία μας στον τομέα της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων, καθώς και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. Τώρα εργαζόμαστε για την αναβάθμιση της σχέσης μας σε μια ολοκληρωμένη και στρατηγική εταιρική σχέση».

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