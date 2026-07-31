Μητσοτάκης: Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ τον χρόνο το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα

Snapshot Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ τον μήνα, δηλαδή στα 6.000 ευρώ ετησίως για όσους εργάζονται όλο το χρόνο.

Για τους εποχικά εργαζόμενους, το αφορολόγητο όριο υπολογίζεται πλέον σε ετήσια βάση, με παράδειγμα αφορολόγητο 1.000 ευρώ για έξι μήνες εργασίας.

Η νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί και ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας και τη φετινή θερινή περίοδο.

Η αύξηση στο αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα στοχεύει στην ενίσχυση των εργαζομένων, ιδιαίτερα των νέων που απασχολούνται σε εποχικές εργασίες. Snapshot powered by AI

Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα (tips) που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο ποσό 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, για παράδειγμα, εργαζόμενος που απασχολείται έξι μήνες τον χρόνο θα δικαιούται αφορολόγητο όριο 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί άμεσα, ενώ θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας και τη φετινή θερινή περίοδο.

«Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε αφορολόγητο όριο 300 ευρώ τον μήνα στα tips που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε ακόμη μία σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips, στα 6.000 ευρώ τον χρόνο. Εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τους νέους που δουλεύουν σεζόν», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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