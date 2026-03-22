ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

Προειδοποιητικά ραβασάκια από την ΑΑΔΕ σε εργαζόμενους της εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η ΑΑΔΕ απέστειλε ειδοποιητήρια σε εργαζόμενους της εστίασης που δεν δήλωσαν φιλοδωρήματα προηγούμενων ετών, με πρόστιμα έως 10.000 ευρώ.
  • Οι έλεγχοι έγιναν σε τουριστικούς προορισμούς, όπου η φορολόγηση των φιλοδωρημάτων ισχύει από το 1994, παρά τη νομοθετική ρύθμιση που αφορολόγησε φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως πριν δύο χρόνια.
  • Εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις είναι υψηλά και ενδέχεται να αποθαρρύνουν την αναζήτηση εποχικής εργασίας στον τουρισμό.
  • Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τους ελέγχους, προκαλώντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην εποχική απασχόληση και τη λειτουργία του τουριστικού κλάδου.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απέστειλε ειδοποιητήρια σε πολλούς εργαζόμενους στον κλάδο της εστίασης, οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει τα φιλοδωρήματα που εισέπραξαν τα προηγούμενα χρόνια. Τα πρόστιμα και οι φόροι που καλούνται να καταβάλουν φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον κλάδο.

Τα ειδοποιητήρια στάλθηκαν μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου οι εργαζόμενοι δεν είχαν δηλώσει τα φιλοδωρήματα που εισέπραξαν. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η φορολόγηση των φιλοδωρημάτων ισχύει από το 1994, καθώς θεωρούνται αποδοχές και πρέπει να δηλώνονται και να φορολογούνται αντίστοιχα.

Ωστόσο, πριν από δύο χρόνια, με νομοθετική ρύθμιση, τα φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ μηνιαίως έγιναν αφορολόγητα για τους εργαζόμενους στην εστίαση, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές ανεξαρτήτως ποσού.

Σύμφωνα με το mykonoslive ένας εργαζόμενος πρόσφατα έλαβε τηλεφώνημα από την Εφορία. Του ζητήθηκε να δηλώσει φιλοδωρήματα ύψους 1.500 ευρώ που εισέπραξε πριν από πέντε χρόνια, όταν εργαζόταν σε μεγάλη επιχείρηση της Μυκόνου. Το συνολικό ποσό που κλήθηκε να πληρώσει ανέρχεται σε 3.000 ευρώ και περιλαμβάνει φόρο εισοδήματος, πρόστιμο και προσαυξήσεις.

Ο εργαζόμενος καταγγέλλει την τιμωρητική στάση του κράτους απέναντι στους εργαζόμενους του τουρισμού, αναφέροντας πως ορισμένοι συνάδελφοί του καλούνται να καταβάλουν πρόστιμα που φτάνουν ακόμη και τα 10.000 ευρώ. Επισημαίνει επίσης πως αυτή η κατάσταση ενδέχεται να αποθαρρύνει πολλούς από το να αναζητήσουν εποχική εργασία στην επόμενη τουριστική σεζόν, επιδεινώνοντας το ήδη αυξανόμενο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού στον τουριστικό κλάδο.

