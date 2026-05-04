Μεγαλοπόδαρος στο Οχάιο; Ντόπιοι αναφέρουν απόκοσμα ουρλιαχτά και τεράστιες πατημασιές

Κάτι συμβαίνει σε μια μικρή γωνιά του Οχάιο των ΗΠΑ και αποτελεί τους τελευταίους μήνες αντικείμενο συζήτησης, αλλά και φόβου.

Κάτοικοι στο βορειοανατολικό Οχάιο ισχυρίζονται ότι κυκλοφορεί τις νύχτες ένα θηρίο, που το ύψος του φτάνει έως 3 μέτρα και είναι πλήρως καλυμμένο με σκούρα γούνα. Η απόδειξη, λένε, βρίσκεται στα ίχνη των 43 εκ που θα μπορούσαν να ανήκουν μόνο σε ένα πλάσμα που έχει ανάλογο ύψος. Ο Μεγαλοπόδαρος, ένα πλάσμα που ωστόσο ανήκει περισσότερο στη λαογραφία, παρά στην πραγματικότητα.

Παρόλα αυτά οι κάτοικοι είναι πεπεισμένοι, ότι το βλέπουν στην περιοχή από τον περασμένο Μάρτιο. Μάλιστα μερικοί, πιστεύουν ακόμη ότι δεν είναι μια μοναχική οντότητα, αλλά μια ολόκληρη οικογένεια που φαίνεται να περιφέρεται.

Ανώνυμοι μάρτυρες λένε ότι έχουν συναντήσει τεράστια ίχνη και μάλιστα μοιράστηκαν φωτογραφίες, σύμφωνα με το Fox 8, ενώ «κυνηγός του Μεγαλοπόδαρου» ισχυρίζεται ότι κατέγραψε ακόμη και ηχογραφήσεις φαινομενικών ουρλιαχτών που λέει ότι δεν ταιριάζουν με κανένα «γνωστό ζώο στη Βόρεια Αμερική».

Οι θεάσεις συνδέονται με τον βαρύ χειμώνα.

Σύμφωνα με το δίκτυο, η τελευταία φορά που εμφανίστηκαν μαζικές αναφορές για θεάσεις από την περιοχή ήταν τον χειμώνα του 1978, έναν από τους χειρότερους στην ιστορία των ΗΠΑ. Ακολούθησε η χιονοθύελλα του Cleveland Superbomb και η κοιλάδα του Οχάιο και οι Μεγάλες Λίμνες επηρεάστηκαν τρομερά. Οι θεάσεις του Μεγαλοπόδαρου αυξήθηκαν αμέσως μετά την αλλαγή του καιρού .