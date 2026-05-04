Στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Αύριο η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής

Μίλτος Τσεκούρας

Στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Εφθσε σημερα στην Αθηνα ο Οικουμενικος Πατριαρχης 

Eurokinissi
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την Αθήνα και συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
  • Τιμήθηκε με τη διάκριση «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» από τον Δήμο Αθηναίων.
  • Αύριο θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, όπου θα του απονεμηθεί το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής.
  • Ο πρόεδρος της Βουλής θα παραθέσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη μετά την ομιλία του.
  • Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις προς τιμήν του, μεταξύ των οποίων και η βράβευσή του από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το φιλανθρωπικό έργο του.
Snapshot powered by AI

Στην Αθήνα έφθασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί, κατ' έθιμον, στις 18.00 σήμερα την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών όπου θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Ακολούθως, στις 19.00, στην Αίθουσα Τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αθηναίων, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής της τιμητικής διάκρισης «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Αύριο, είκοσι επτά χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, θα απευθυνθεί, στις 13.00, σε Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορικής σημασίας συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.

ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ--(ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)

Εφθσε σημερα στην Αθηνα ο Οικουμενικος Πατριαρχης

Eurokinissi

Ο πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον Προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής.

Την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 17.30, ο πρόεδρος της Βουλής θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Θέατρο Παλλάς, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμηών Πράξεις».

Στις 8 Μαΐου, ο Παναγιώτατος θα επισκεφθεί τα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 190 χρόνια από την ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Εκεί θα τελέσει Τρισάγιο, θα απευθύνει λόγο προς μαθητές και εκπαιδευτικούς και θα ευλογήσει την εκπαιδευτική κοινότητα, παρουσία και του προέδρου της Εταιρείας Γεωργίου Μπαμπινιώτη.

Την ίδια ημέρα, το απόγευμα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό του έργο, με την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού μετά δάφνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ιωνικό Κέντρο στη Νέα Ιωνία, παρουσία προσωπικοτήτων και με ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, ενώ θα ολοκληρωθεί με εντυπωσιακό drone show αφιερωμένο στις πανανθρώπινες αξίες που υπηρετεί ο Οργανισμός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:00ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε φούσκωμα; Αυτές οι σπιτικές λύσεις λειτουργούν πιο γρήγορα απ' ό,τι φαντάζεστε

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αστυπάλαια: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψυδρίας

18:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Απόφαση σταθμός: Παράνομες οι απολύσεις εργαζομένων, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι φθηνότερη

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Λειψία - Δύο νεκροί και τουλάχιστον 8 τραυματίες

18:44LIFESTYLE

Συγκινεί η Μαρέβα Μητσοτάκη για τον θάνατο του Γιάννη Κολοτούρα: «Πίστεψα ότι θα γίνει το θαύμα»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία που εισήχθησαν στην Ελλάδα - «Δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα», λένε οι γεωτεχνικοί

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγωνία για πιθανές περικοπές πτήσεων της Ryanair - Έκτακτη σύσκεψη

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση - Έσπασε την εκεχειρία η Τεχεράνη;

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Να διαμορφώσουμε όλοι μαζί την κουλτούρα οδικής ασφάλειας»

18:32WHAT THE FACT

Οι φυσικοί μόλις ανακάλυψαν μια μικροσκοπική ατέλεια στον ίδιο τον χρόνο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί χρειάζεται επειγόντως θεραπεία για την καρδιά, λέει ο αδελφός της

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: «Τρικυμία στο ποτήρι»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Δεν θέλουν κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου - Ο επίτροπος Εμπορίου θα συναντηθεί την Τρίτη με απεσταλμένο του Λευκού Οίκου

17:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξτρα εισιτήρια για το Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 4χρονης: Η γιαγιά της την ανάγκασε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι για τιμωρία

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Πιστεύω ότι θα δω τον Ρούμπιο στη Ρώμη»

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η έγκριση δικαιώματος δασμοφορολογικής ατέλειας για 12.000 επαγγελματίες αλιείς

17:44ΕΛΛΑΔΑ

«Του είπα, έχω δύο παιδιά… Πάρε ό,τι θέλεις»: Συγκλονίζει οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ληστείας στο κέντρο της Αγίας Βαρβάρας

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η χώρα είναι στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης – Πιο εδραιωμένο, σκληρό και εκδικητικό το καθεστώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ιρανική πυραυλική επίθεση - Έσπασε την εκεχειρία η Τεχεράνη;

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Prorata: Μπροστά με 13,5 μονάδες η ΝΔ – Τι ποσοστό θα συγκέντρωναν Τσίπρας, Καρυστιανού

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κροκόδειλος κατασπάραξε άνδρα: Οι αστυνομικοί τον... συνέλαβαν για να βρουν το πτώμα στην κοιλιά του ζώου

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 4χρονης: Η γιαγιά της την ανάγκασε να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι για τιμωρία

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία που εισήχθησαν στην Ελλάδα - «Δεν εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα», λένε οι γεωτεχνικοί

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Λειψία - Δύο νεκροί και τουλάχιστον 8 τραυματίες

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η χώρα είναι στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης – Πιο εδραιωμένο, σκληρό και εκδικητικό το καθεστώς

18:44LIFESTYLE

Συγκινεί η Μαρέβα Μητσοτάκη για τον θάνατο του Γιάννη Κολοτούρα: «Πίστεψα ότι θα γίνει το θαύμα»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Νίκαια

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Γαστρονομία, αγορές, εργαστήρια, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εμπειρίες!

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ