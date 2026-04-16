Οικουμενικός Πατριάρχης για τις επιθέσεις σε σχολεία: «Πρέπει να οικοδομήσουμε τείχος κατά της βίας»

Τη βαθύτατη οδύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ιδίου προσωπικώς για τα θύματα από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη, στο σχολείο Ayser Çalık του Καχραμανμαράς, εκφράζει με μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Δηλώνει δε, συγκλονισμένος, γιατί μέσα σε ένα 24ωρο σημειώθηκαν δύο παρόμοια τραγικά περιστατικά σε σχολεία της χώρας με νεκρούς και τραυματίες.

«Συγκλονισμένοι παρακολουθούμε τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν σε σχολεία της χώρας μας, στο Kahramanmaraş και στην Şanlıurfa. Πρόκειται για μία ανείπωτη τραγωδία. Οφείλουμε όλοι, Πολιτεία και πολίτες, πνευματικοί άνθρωποι και γονείς, μπροστά σε αυτά τα απολύτως καταδικαστέα φαινόμενα πρωτόγνωρης βίας να ενεργοποιηθούμε για να μην συμβούν ξανά στο μέλλον. Οφείλουμε να συμπαρασταθούμε στη νεολαία μας, η οποία, δυστυχώς, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, σήμερα είναι εκτεθειμένη περισσότερο από ποτέ σε εικόνες βίας. Γι’ αυτό όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε για να οικοδομήσουμε ένα τείχος κατά της βίας, κατά του εθισμού στην βία», τονίζει.

«Προσεύχομαι, με πολύ συγκίνηση, στον Θεό να αναπαύσει τις ψυχές των νέων παιδιών και της εκπαιδευτικού που έχασαν την ζωή τους, και να ενδυναμώσει τους πονεμένους συγγενείς τους. Προσεύχομαι, επίσης, για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών από τις δύο αυτές επιθέσεις», προσθέτει στο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

