Οικουμενικός Πατριάρχης για τις επιθέσεις σε σχολεία: «Πρέπει να οικοδομήσουμε τείχος κατά της βίας»

Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη (15/4) στο σχολείο Ayser Çalık του Καχραμανμαράς 

Τη βαθύτατη οδύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ιδίου προσωπικώς για τα θύματα από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη, στο σχολείο Ayser Çalık του Καχραμανμαράς, εκφράζει με μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Δηλώνει δε, συγκλονισμένος, γιατί μέσα σε ένα 24ωρο σημειώθηκαν δύο παρόμοια τραγικά περιστατικά σε σχολεία της χώρας με νεκρούς και τραυματίες.

«Συγκλονισμένοι παρακολουθούμε τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν σε σχολεία της χώρας μας, στο Kahramanmaraş και στην Şanlıurfa. Πρόκειται για μία ανείπωτη τραγωδία. Οφείλουμε όλοι, Πολιτεία και πολίτες, πνευματικοί άνθρωποι και γονείς, μπροστά σε αυτά τα απολύτως καταδικαστέα φαινόμενα πρωτόγνωρης βίας να ενεργοποιηθούμε για να μην συμβούν ξανά στο μέλλον. Οφείλουμε να συμπαρασταθούμε στη νεολαία μας, η οποία, δυστυχώς, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, σήμερα είναι εκτεθειμένη περισσότερο από ποτέ σε εικόνες βίας. Γι’ αυτό όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε για να οικοδομήσουμε ένα τείχος κατά της βίας, κατά του εθισμού στην βία», τονίζει.

«Προσεύχομαι, με πολύ συγκίνηση, στον Θεό να αναπαύσει τις ψυχές των νέων παιδιών και της εκπαιδευτικού που έχασαν την ζωή τους, και να ενδυναμώσει τους πονεμένους συγγενείς τους. Προσεύχομαι, επίσης, για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών από τις δύο αυτές επιθέσεις», προσθέτει στο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγο της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

00:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεύτερο σερί ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street δίνουν οι ελπίδες για τη Μέση Ανατολή

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1: Όχι δάκρυα γι’ αυτή την ομάδα!

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο μικρός μερακλής που «έκλεψε» το μικρόφωνο από τον Γρηγόρη Σαμόλη και αποθεώθηκε

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1 (τελικό): Συγκινητική προσπάθεια, πικρός αποκλεισμός!

23:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης για τις επιθέσεις σε σχολεία: «Πρέπει να οικοδομήσουμε τείχος κατά της βίας»

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Εκεχειρία στον Λίβανο: Τι προβλέπει η συμφωνία με το Ισραήλ

23:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Η μπασκετική «Ένωση» στο πλευρό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποια είναι η επόμενη - Οι ευκαιρίες για τριήμερα

23:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δασκάλα δημοτικού αντιμέτωπη με 25 κατηγορίες για βιασμό και κακοποίηση μαθητών 10 ετών

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Με μαχαίρι και άλλα κλοπιμαία τριγύριζε στην πόλη ο 30χρονος δραπέτης

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Σκότωσε τη γυναίκα του πριν το διαζύγιο και με τα παιδιά στο σπίτι - Η ιστορία του Τζάστιν Φέρφαξ

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Της Ζωοδόχου Πηγής: Τι γιορτάζει αύριο η Εκκλησία - Γιατί είναι σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία

23:20LIFESTYLE

Η Ευγενία Σαμαρά δηλώνει «ξεμυαλισμένη» με την Ισλανδία: Τα νέα στιγμιότυπα από το ταξίδι της

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Η Κνωσός πριν από 3700 χρόνια, «ζωντανεύει» χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 85-76: Σφράγισε την πρωτιά με 20άρα του Βεζένκοφ

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσά σφηνάκια: 45χρονη κέρδισε 300.000 δολάρια επειδή ήπιε 14 τεκίλες και.. έπεσε

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Χάιντς Κούνιο, ένας από τους τελευταίους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσχεση εκατοντάδων πυροτεχνημάτων σε κατάστημα στο Κερατσίνι - Συνελήφθη 46χρονος

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης σε G7: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο πολλαπλασιαστής του αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση - 66χρονος έστειλε λεφτά μέσω IRIS στη Μυρτώ κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από συγγενείς των Ελλήνων που προφυλακίστηκαν για την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία

17:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σοφία Μουτίδου για την αυτοκτονία του συζύγου της: «Σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανίδα συγκρίνει το ΕΣΥ με το σύστημα υγείας των ΗΠΑ κι αποθεώνει την Ελλάδα - «Γκρεμίζει μύθους» λέει ο Γεωργιάδης

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε την politically incorrect ανάρτηση της Κωνσταντοπούλου για τον Λαζαρίδη

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Της Ζωοδόχου Πηγής: Τι γιορτάζει αύριο η Εκκλησία - Γιατί είναι σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολόκληρη η καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΕΟΚ

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Σκότωσε τη γυναίκα του πριν το διαζύγιο και με τα παιδιά στο σπίτι - Η ιστορία του Τζάστιν Φέρφαξ

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις Τραμπ: Συμφώνησε να μας επιστρέψει το πυρηνικό υλικό που βρίσκεται βαθιά στο έδαφος

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μην ξαναβγείς με αυτόν» – Η έκκληση παιδικής φίλης της Μυρτούς μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1: Όχι δάκρυα γι’ αυτή την ομάδα!

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο μικρός μερακλής που «έκλεψε» το μικρόφωνο από τον Γρηγόρη Σαμόλη και αποθεώθηκε

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τα όσα έγιναν στα ΤΕΠ όταν εισήχθη η Μυρτώ

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (19/4)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ