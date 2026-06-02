Καιρός -Ζιακόπουλος: Άνεμοι, αστάθεια και μικρή πτώση θερμοκρασίας, με βελτίωση από την Παρασκευή

Snapshot Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικούς όμβρους και καταιγίδες κυρίως στη Δ

ΒΔ Ελλάδα και στις κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα μειωθεί σημαντικά, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Καύσωνες είναι μεγάλης κλίμακας φαινόμενα που εξελίσσονται αργά και δεν εκπλήσσουν τους μετεωρολόγους, σε αντίθεση με τις αιφνίδιες καταιγίδες.

Η πρόωρη και υπερβολική αναγγελία καύσωνα από ορισμένους παρουσιαστές και δημοσιογράφους προκαλεί πανικό χωρίς επιστημονική βάση.

Με άστατες καιρικές συνθήκες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου, καθώς βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στη Βόρεια Ιταλία και συνοδεύεται από ασθενές ψυχρό μέτωπο κινείται ανατολικά, την ώρα που υψηλές πιέσεις καλύπτουν την Ελλάδα.

Για αύριο Τετάρτη, στη χώρα θα επικρατήσουν δυτικοί έως νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται τοπική αστάθεια, με όμβρους και καταιγίδες που θα εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα.

Την Πέμπτη, η αστάθεια θα επεκταθεί στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, αλλά και σε κεντρικές και βόρειες περιοχές, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα παραμείνουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με την αστάθεια να περιορίζεται σημαντικά. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα επανέλθει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο μετεωρολόγος και στη δημόσια συζήτηση γύρω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, σημειώνοντας ότι συχνά παρατηρείται υπερβολή στην πρόβλεψη καυσώνων από μη εξειδικευμένες πηγές. Όπως τονίζει, οι καύσωνες είναι μεγάλης κλίμακας φαινόμενα που εξελίσσονται αργά και δεν αιφνιδιάζουν τους ειδικούς, σε αντίθεση με τα τοπικά φαινόμενα καταιγίδων που μπορούν να προκαλέσουν άμεσα προβλήματα.

