Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί - Πότε πληρώνεται και ποιοι το δικαιούνται για το 2026

Τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για το 2026 σε οικογένειες με παιδιά προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί αφορά σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη.

Το συνολικό ποσό μπορεί να διαμορφωθεί στα 300, 450 ευρώ ή υψηλότερα, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Εισοδηματικά όρια και δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλώσει εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024 το 2025, εντός συγκεκριμένων ορίων:

Έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με αντίστοιχη προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο

Στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, είτε φορολογητέο είτε απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.

Τρόπος πληρωμής – χωρίς αίτηση

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα έως τις 30 Ιουνίου 2026 στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) των δικαιούχων μέσω της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση ή ειδική διαδικασία.

Ως βάση θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2025 για τα εισοδήματα του 2024, όπως θα έχουν οριστικοποιηθεί έως τις 29 Μαΐου 2026.

Για περιπτώσεις μεταβολών στο Μητρώο της ΑΑΔΕ λόγω νέου τέκνου έως 31 Ιουλίου 2026, προβλέπεται δυνατότητα καταβολής συμπληρωματικού ποσού έως 31 Αυγούστου 2026.

Πώς κατανέμεται το επίδομα

Σε κοινή φορολογική δήλωση, το ποσό καταβάλλεται στον φορολογικά υπόχρεο

Σε χωριστές δηλώσεις, το επίδομα μοιράζεται στα δύο για τα κοινά τέκνα ή κατανέμεται ανάλογα με τη δήλωση κάθε γονέα

Σε νέα δήλωση τέκνου, το ποσό προσαρμόζεται ανάλογα με την καταχώριση στο Μητρώο της ΑΑΔΕ

Σημειώνεται πως η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν επηρεάζει άλλα κοινωνικά επιδόματα ή προνοιακές παροχές.