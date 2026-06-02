Παγκόσμια αίσθηση από τις δηλώσεις Προκοπίου: «Η Ελλάδα έχει παράδοση στο να σπάει τα εμπάργκο»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Παγκόσμια αίσθηση στον ναυτιλιακό κόσμο έχουν προκαλέσει οι αιχμηρές δηλώσεις του Γιώργου Προκοπίου, ο οποίος έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη με φόντο τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ. Ο ιδρυτής της Dynacom Tankers, που θεωρείται ένας από τους πιο διορατικούς και ριψοκίνδυνους Έλληνες πλοιοκτήτες, πήρε ξεκάθαρη θέση απέναντι στις ιρανικές απειλές. Τις δηλώσεις Προκοπίου, εκτός από διεθνή ειδησεογραφικά μέσα και ιστοσελίδες OSINT (ανοιχτών πληροφοριών) ανέδειξε μέχρι και η στοιχηματική Polymarket που προφανώς «τρέχει» ήδη στοιχήματα για το τι θα γίνει στα Στενά του Ορμούζ.

Ταυτόχρονα η εταιρεία του προχωρά σε στρατηγικές κινήσεις στη διεθνή σκακιέρα, έχοντας ήδη μετακινήσει τέσσερα άδεια δεξαμενόπλοια ακριβώς στην είσοδο της διόδου, ενώ δύο ακόμη σκάφη εκπέμπουν σήμα από την Αραβική Θάλασσα, έτοιμα για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας διόδου.

Η Dynacom Tankers αποτελεί μία από τις ελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως που συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή μετά τη de facto διακοπή της ναυσιπλοΐας λόγω της πολεμικής σύρραξης, έχοντας στείλει τουλάχιστον οκτώ πλοία μέσω των στενών από τα τέλη Φεβρουαρίου.

«Η Ελλάδα έχει παράδοση στο να σπάει αποκλεισμούς από την αρχαιότητα», τόνισε με νόημα ο εφοπλιστής από το βήμα του συνεδρίου Capital Link στην Αθήνα, αναφερόμενος στους Έλληνες εμπόρους που εξουδετέρωναν τα μπλόκα μεταξύ Γάλλων και Βρετανών κατά τους Ναπολεόντειους Πολέμους. Η αποστροφή του αυτή ερμηνεύτηκε διεθνώς ως μια ευθεία προειδοποίηση προς το Ιράν ότι η ελληνική ναυτιλία δεν τρομοκρατείται από κλειστά περάσματα. «Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι τα υπονοούμενα είναι αρκετά για να καταλάβετε τι εννοώ», συμπλήρωσε, σφραγίζοντας την παρέμβαση που έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα μεγάλα κέντρα αποφάσεων.

Το ιρανικό «χαράτσι»

Η ηγετική παρέμβαση Προκοπίου ήρθε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως σκοπεύει να επιβάλει ένα ιδιότυπο «χαράτσι» ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά πλοίο για τη διέλευση, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εγχώρια οικονομία της μέσω της νεοσυσταθείσας Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου. Κι όμως, ο Έλληνας μεγιστάνας έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι κανένα κράτος δεν νομιμοποιείται να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα με τον ίδιο, κανείς δεν πρέπει να «επιβάλλει διόδια ή οποιοδήποτε άλλο βάρος επειδή υπάρχουν πολλά στρατηγικά σημεία συμφόρησης στον κόσμο».

Το διεθνές ενδιαφέρον εστιάζεται και στο γεγονός ότι οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της συγκεκριμένης ιρανικής αρχής καθιστούν τις πληρωμές παράνομες για τις δυτικές εταιρείες, δημιουργώντας ένα απόλυτο αδιέξοδο. Στο τραπέζι αυτό, ο όμιλος Προκοπίου ρίχνει το τεράστιο εκτόπισμά του, καθώς διαθέτει πάνω από 150 πλοία στο νερό, εκ των οποίων τα 65 είναι δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου και παραγώγων υπό τη διαχείριση της Dynacom, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία και στα πλοία μεταφοράς LNG.

Τα «αόρατα» τάνκερ κάτω από τα ραντάρ

Οι κινήσεις της εταιρείας στην εμπόλεμη ζώνη θυμίζουν κατασκοπευτικό θρίλερ, καθώς τα συστήματα GPS στην περιοχή υφίστανται έντονες παρεμβολές από τις κυβερνήσεις που προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν πυραύλους και drones. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλοίο Karolos πιθανότατα έσπασε ήδη το μπλόκο, αφού διέκοψε τις εκπομπές θέσης καθώς κατευθυνόταν προς τη Βασόρα του νοτίου Ιράκ.

Την ίδια τακτική ακολούθησαν ακόμη δύο πλοία της Dynacom, τα Kerala και Kos. Τα συγκεκριμένα δεξαμενόπλοια, έμφορτα πλέον με σαουδαραβικό μαζούτ, έκλεισαν τους αναμεταδότες τους την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και πέρασαν με επιτυχία τα στενά, ευρισκόμενα πλέον εντός του Κόλπου. Αν και η εταιρεία αποφεύγει τις επίσημες τοποθετήσεις για τις κινήσεις αυτές, η στρατηγική της επιβεβαιώνει την παγκόσμια αίσθηση ότι οι Έλληνες εφοπλιστές κινούνται ήδη ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, οι Φρουροί της Επανάστασης επέτρεψαν τη διέλευση σε συνολικά 15 πλοία τη Δευτέρα, γεγονός που δείχνει μια μικρή χαλάρωση, ωστόσο το κλίμα παραμένει πολεμικό. Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με πιο συγκρατημένη στάση, ο Ευάγγελος Μαρινάκης της Capital Maritime Group σχολίασε στο ίδιο συνέδριο πως η αγορά έχει τις αντοχές να περιμένει «έναν μήνα ακόμα» μέχρι οι ΗΠΑ και το Ιράν να καταλήξουν σε μια βιώσιμη συμφωνία, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική ναυτιλία κρατά αυτή τη στιγμή τα κλειδιά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

