Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτός είναι ο Αλβανός δραπέτης - Εκμεταλλεύτηκε την ώρα της προμήθειας ψωμιού

Με τον πιο… απλό τρόπο κατόρθωσε να δραπετεύσει ο Αλβανός κρατούμενος από τις Φυλακές Κορυδαλλού: Τρέχοντας, ενώ τον καταδίωκαν οι σωφρονιστικοί!

Η ώρα είναι 9 το πρωί όταν δύο σωφρονιστικοί μπαίνουν στην ΚΑΥΦ (Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών) ώστε να γίνει η καθημερινή προμήθεια ψωμιού. Ο Αλβανός κρατούμενος, φαίνεται πως εκείνη την ώρα, είδε πως η πόρτα είχε μείνει ανοιχτή. Δήθεν κρατώντας κάτι στα χέρια του, κινείται προς τους κάδους που βρίσκονται στην περιοχή, δίπλα στα δημαρχείο της πόλης. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι θεωρούν ότι πάει να πετάξει τα σκουπίδια και δεν τον σταματούν, ούτε τον ακολουθούν. Ξαφνικά όμως, ο κρατούμενος αρχίζει να τρέχει και να απομακρύνεται από τη Φυλακή, ενώ άμεσα ξεκινά καταδίωξη: Σωφρονιστικοί, υπάλληλοι της φυλακής και εξωτερικοί φρουροί τον κυνηγούν, ωστόσο εκείνος καταφέρνει και εξαφανίζεται, τρέχοντας πεζός.

Από την ώρα εκείνη, αστυνομικές δυνάμεις τον αναζητούν σε όλη την πρωτεύουσα.

Ο Αλβανός κρατούμενος εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων και εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών. Κατά το παρελθόν είχε κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο εξάμηνο, είχε λάβει τακτικές άδειες, τις οποίες τήρησε πλήρως, επιστρέφοντας εμπρόθεσμα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα όπου κρατούνταν για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά -2- σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

