Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους συνταξιούχους

Snapshot Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού συνταξιούχων ελεύθερων επαγγελματιών για την περίοδο 2026–2027.

Το πρόγραμμα διαθέτει 25.000 επιταγές και συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 13 μήνες.

Οι ενστάσεις για τα αποτελέσματα μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 3 έως 4 Ιουνίου μέσω gov.gr.

Οι ενιστάμενοι πρέπει να αιτιολογούν την ένσταση, να τη συνδέουν με τον λόγο απόρριψης ή μοριοδότησης και να επισυνάπτουν δικαιολογητικά.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν θα εξετάζονται. Snapshot powered by AI

Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού συνταξιούχων ελεύθερων επαγγελματιών (τ. ΟΑΕΕ), για την περίοδο 2026–2027.

Οι πίνακες με τους Δικαιούχους, Ωφελούμενους και Αποκλειόμενους αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και μπορείτε να τους δείτε εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι, το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, ενώ ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 13 μήνες, με την έναρξή του να τοποθετείται αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Από αύριο οι ενστάσεις

Όσοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση και επιθυμούν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα, έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μοναδική ένσταση. Η διαδικασία θα είναι ανοιχτή από την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 11:00 έως την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, στη διαδρομή: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι όσοι καταθέσουν ένσταση θα πρέπει:

να εξηγούν σαφώς τον λόγο της ένστασης,

να συνδέουν το αίτημά τους με τον λόγο απόρριψης ή τη μοριοδότηση,

και να επισυνάπτουν σαρωμένα δικαιολογητικά, τα οποία να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν θα εξετάζονται.

Διαβάστε επίσης