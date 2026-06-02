Με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αλεξανδρούπολη

Η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της περιοχής

  • Η Αλεξανδρούπολη θεωρείται κρίσιμος στρατηγικός κόμβος για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τη συνεργασία στο ΝΑΤΟ.
  • Οι ΗΠΑ δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, της στρατιωτικής συνεργασίας και της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.
  • Η πρέσβης είχε επαφές με τοπικούς και θεσμικούς φορείς, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας
  • ΗΠΑ για τη σταθερότητα στην περιοχή.
  • Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της ως σταθερός σύμμαχος της Ελλάδας και αναγνώρισε τον ρόλο της χώρας στη συμμαχική σταθερότητα.
Την Τρίτη 26 Μαΐου η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής σημασίας για τη Θράκη και την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η ίδια έφτασε στην περιοχή με στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130, γεγονός που υπογραμμίζει και τον συμβολικό αλλά και επιχειρησιακό χαρακτήρα της επίσκεψης.

Η παρουσία της στην πόλη ήταν σύντομη, ωστόσο ιδιαίτερα συμβολική, καθώς ανέδειξε εκ νέου τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικού κόμβου για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Συμμαχία, αλλά και για την περιφερειακή ασφάλεια.

Η Αμερικανίδα πρέσβης, σύμφωνα με το PameEvro, τόνισε τη σημασία της περιοχής για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη συνεργασία των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν κόμβο με διαχρονική στρατηγική αξία, για τον οποίο οι ΗΠΑ δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον.

«Όχι μόνο είναι επιτακτικής σημασίας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, αλλά και για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, της στρατιωτικής συνεργασίας και της ενέργειας. Επομένως, προσβλέπουμε στην επέκταση αυτής της προσπάθειας», σημείωσε.

Κατά την παραμονή της στην Αλεξανδρούπολη, η κ. Γκίλφοϊλ είχε επαφές με τοπικούς και θεσμικούς φορείς, κάνοντας λόγο για μια «υπέροχη συζήτηση» γύρω από τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή και τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την Αθήνα, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τον ρόλο της Ελλάδας και τη συμβολή της στη συμμαχική σταθερότητα.

«Ήθελα απλώς να έρθω για να δείξω τον σεβασμό μου, το ενδιαφέρον μου και την εκτίμησή μου για όλα όσα έχει κάνει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και να επαναλάβω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πάντα ένας ακλόνητος σύμμαχος της Ελληνικής Δημοκρατίας», δήλωσε.

