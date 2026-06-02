Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

Snapshot Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Νίκο Κακλαμανάκη στην αγωγή που του είχε ασκήσει η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ) για δημόσιες παρεμβάσεις του κατά της διοίκησης της.

Το Εφετείο Αθηνών είχε προηγουμένως καταδικάσει τον Κακλαμανάκη σε αποζημίωση 3.000 ευρώ, όμως ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε αυτή την απόφαση λόγω παραβίασης της ελευθερίας έκφρασης.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναγνωρίζει την προστασία από εκφοβιστικές αγωγές (SLAPP) σε δημοσιογράφους και δημόσια πρόσωπα που ασκούν κριτική για θέματα δημοσίου συμφέροντος.

Οι δικηγόροι του Κακλαμανάκη τόνισαν ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του ήταν δικαιολογημένες και βασισμένες σε στοιχεία από την αθλητική του εμπειρία και στόχευαν στην προστασία της νομιμότητας.

Ο Νίκος Κακλαμανάκης χαρακτήρισε την απόφαση ως σημαντική δικαίωση των αγώνων του κατά της κατάχρησης εξουσίας, της διαφθοράς και του εκφοβισμού στο δημόσιο διάλογο. Snapshot powered by AI

Ιστορική για την προστασία από εκφοβιστικές αγωγές (SLAPP) κατά δημοσιογράφων και προσώπων που συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο χαρακτηρίζουν την απόφαση του Άρειου Πάγου οι δικηγόροι του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη.

Η απόφαση δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη σε σχέση με την αγωγή που άσκησε κατά του η διοίκηση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ).

Σε δήλωση τους οι δικηγόροι Έλλη Ρούσσου και Νίκος Κωνσταντόπουλος αναφέρουν ότι «ο Νίκος Κακλαμανάκης είχε αναδείξει δημόσια στη Βουλή των Ελλήνων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σοβαρές παθογένειες στη διοίκηση της ΕΙΟ, βασιζόμενος σε στοιχεία από την αθλητική του εμπειρία. Η διοίκηση της ΕΙΟ άσκησε αγωγή κατά του Κακλαμανάκη, ζητώντας την καταβολή 100.000 ευρώ, ισχυριζόμενη ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρόσβαλαν το νομικό πρόσωπο της Ομοσπονδίας.

Κατά την έναρξη της δικαστικής διαμάχης, τη διοίκηση της Ομοσπονδίας συγκροτούσαν ο τότε πρόεδρος Αντώνης Δημητρακόπουλος και η αντιπρόεδρος Νίκη Αναστασίου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η σύνθεση της διοίκησης μεταβλήθηκε, με τη Νίκη Αναστασίου να αναλαμβάνει πρόεδρο και τον Στέφανο Χανδακά να γίνεται αντιπρόεδρος.

Η αγωγή της ΕΙΟ είχε απορριφθεί σε πρώτο βαθμό με την απόφαση 2796/2022 του Πολιτικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του Κακλαμανάκη δεν συνιστούσαν παράνομη προσβολή της ΕΙΟ, αλλά εντάσσονταν στο πλαίσιο δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την προστασία της νομιμότητας και του κύρους της Ομοσπονδίας.

Το Εφετείο Αθηνών, με την απόφαση 4785/2023, δέχθηκε την έφεση της Ομοσπονδίας και καταδίκασε τον Κακλαμανάκη σε καταβολή αποζημίωσης 3.000 ευρώ για ηθική βλάβη του νομικού προσώπου της ΕΙΟ.

Ο Άρειος Πάγος, με την απόφαση 66/2026, έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης του Κακλαμανάκη. Το δικαστήριο έκρινε ότι το Εφετείο εσφαλμένα δεν εφάρμοσε το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί ελευθερίας της έκφρασης. Επίσης, το Εφετείο περιορίστηκε σε αποσπασματική αξιολόγηση μεμονωμένων φράσεων χωρίς να συνεκτιμήσει το συνολικό περιεχόμενο και την πραγματική βάση των τοποθετήσεων».

Καταλήγοντας οι δικηγόροι του Νίκου Κακλαμανάκη τονίζουν ότι «Η απόφαση του Αρείου Πάγου συνιστά σημαντική συμβολή στη νομολογία για την προστασία από πρακτικές SLAPP, δημοσιογράφων, δημοσίων προσώπων και κάθε προσώπου που συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο από δικαιολογημένο ενδιαφέρον και για ζητήματα δημοσίου συμφέροντος».

Δήλωση του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη

«Στη ζωή μου έχω δώσει πολλούς αγώνες. Ο κόσμος γνωρίζει λίγους, αυτούς που κέρδισα στη θάλασσα. Είναι οι αγώνες που με έκαναν διάσημο αλλά και μου έδωσαν δύναμη για τους άλλους αγώνες: τους αγώνες που δίνω πάνω από 30 χρόνια στη στεριά και ο περισσότερος κόσμος τους αγνοεί.

Είναι όμως οι διαχρονικότεροι και σημαντικότεροι. Είναι οι αγώνες που τελικά θα αγγίξουν μεγαλύτερο κοινό από τα δύο Ολυμπιακά Μετάλλια και τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Είναι οι αγώνες κατά της κατάχρησης εξουσίας, της διαφθοράς, του εκφοβισμού και της αναξιοκρατίας, οι οποίοι σήμερα δικαιώνονται από τον ανεξάρτητο πυλώνα της δικαστικής εξουσίας, τον Άρειο Πάγο.

Δεν μπορώ παρά να ξεχάσω όλες τις ταλαιπωρίες, τις αναλγησίες του συστήματος και τις κακοήθειες και να χαμογελάσω. Σήμερα ξεχειλίζω από ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, όπου ο κάθε άνθρωπος θα μπορεί ελεύθερα και άφοβα να εκφράζει την τεκμηριωμένη και αμερόληπτη άποψή του και να βάλει ενάντια σε όποια εκτροπή τον καταδυναστεύει.

Υποδέχομαι την απόφαση με σεβασμό, ικανοποίηση αλλά και βαθιά αίσθηση ευθύνης».

Διαβάστε επίσης