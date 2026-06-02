Τα GLP-1 φάρμακα επιβραδύνουν 4 καρκίνους – Τι έδειξε νέα έρευνα

Τα φάρμακα GLP-1 μπορεί να συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο εξάπλωσης ορισμένων καρκίνων από το πρώιμο στάδιο σε νόσο 4ου σταδίου, σύμφωνα με νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο.

Το εύρημα είναι πολλά υποσχόμενο, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά τα φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως θεραπεία για τον καρκίνο.

Η μελέτη εξέτασε άτομα με καρκίνους σταδίου 1-3, οι οποίοι ξεκίνησαν να λαμβάνουν κάποιο GLP-1 φάρμακο μετά τη διάγνωση. Οι ερευνητές τους συνέκριναν με παρόμοιους ασθενείς που λάμβαναν αναστολείς DPP-4, μια άλλη κατηγορία φαρμάκων για τον διαβήτη. Τα ισχυρότερα σήματα παρατηρήθηκαν στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, στον καρκίνο του μαστού, στον καρκίνο του παχέος εντέρου και στον καρκίνο του ήπατος.

Πώς έγινε και τι διαπίστωσε η μελέτη

Η ανάλυση χρησιμοποίησε αρχεία υγείας πραγματικού κόσμου από το Παγκόσμιο Δίκτυο Έρευνας Υγείας TriNetX. Η έκθεση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της ASCO ανέφερε 10.225 ασθενείς με καρκίνο σταδίου 1-3 που ξεκίνησαν θεραπεία με GLP-1 μετά τη διάγνωση και στη συνέχεια τους αντιστοίχισαν με μια ομάδα ελέγχου αναστολέα DPP-4 σε επτά συμπαγείς όγκους.

Το κύριο αποτέλεσμα ήταν εάν ο καρκίνος εξελίχθηκε σε νόσο σταδίου 4. Σε τέσσερις τύπους καρκίνου, η χρήση GLP-1 συνδέθηκε με στατιστικά σημαντικές μειώσεις στην εξέλιξη της μετάστασης σε τελικό στάδιο (4) καρκίνου.

Τύπος καρκίνουΜεταστατική εξέλιξη με GLP-1Μεταστατική εξέλιξη με αναστολέα DPP-4Κίνδυνος εξέλιξης σε νόσο 4ου σταδίου
Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα10%22,3%Χαμηλότερος
Καρκίνος του μαστού10,2%20,1%Χαμηλότερος
Καρκίνος του παχέος εντέρου13,4%22,2%Χαμηλότερος
Καρκίνος του ήπατος18,9%28,4%Χαμηλότερος

Για τους καρκίνους του προστάτη, των νεφρών και του παγκρέατος, η εξέλιξη ήταν επίσης αριθμητικά χαμηλότερη στην ομάδα GLP-1, αλλά οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Οι ερευνητές περιέγραψαν την μείωση των καρκίνων του πνεύμονα, του μαστού, του παχέος εντέρου και του ήπατος ως συνολικά 38%-50% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου σταδίου IV σε σύγκριση με την ομάδα αναστολέων DPP-4.

Γιατί τα φάρμακα GLP-1 μπορεί να επηρεάζουν την εξάπλωση του καρκίνου

Οι αγωνιστές υποδοχέα GLP-1 αναπτύχθηκαν για τον διαβήτη και αρκετοί χρησιμοποιούνται πλέον και για τη διαχείριση του βάρους. Βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, της όρεξης και του σωματικού βάρους, αλλά οι ερευνητές μελετούν όλο και περισσότερο τις ευρύτερες επιπτώσεις τους στη φλεγμονή, την ανοσία και τον μεταβολισμό.

Αυτό έχει σημασία επειδή η παχυσαρκία και ο διαβήτης μπορούν να δημιουργήσουν ένα βιολογικό περιβάλλον, που μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας φλεγμονής, των υψηλών επιπέδων ινσουλίνης και της αλλοιωμένης χρήσης ενέργειας από τα κύτταρα. Το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου σημειώνει ότι η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο τουλάχιστον 13 τύπων καρκίνου.

Η μελέτη εξέτασε, επίσης, την έκφραση του υποδοχέα GLP-1 σε δεδομένα όγκων από τον Άτλαντα του Γονιδιώματος του Καρκίνου. Η υψηλότερη έκφραση του υποδοχέα GLP-1 στους όγκους συνδέθηκε με καλύτερη συνολική επιβίωση και στους επτά καρκίνους (που συνδέονται με την παχυσαρκία), ιδιαίτερα στον καρκίνο του μαστού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό δεν αποδεικνύει πώς μπορεί να λειτουργούν τα φάρμακα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν μόνο τα αποτελέσματά τους. Πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνουν τις επιδράσεις στη φλεγμονή, την ανοσολογική δραστηριότητα, τον μεταβολισμό του όγκου ή την άμεση σηματοδότηση σε οδούς που σχετίζονται με τον καρκίνο.

Τι δεν πρέπει να υποθέσουν ακόμη οι ασθενείς

Αυτή η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι τα φάρμακα GLP-1 προλαμβάνουν την μετάσταση καρκινικών όγκων. Ήταν μια παρατηρητική ανάλυση, όχι μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές προσπάθησαν να εξισορροπήσουν προσεκτικά τις ομάδες, αλλά οι κρυφές διαφορές μεταξύ των ασθενών μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Επίσης, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να ξεκινήσουν φάρμακα GLP-1 για τη θεραπεία του καρκίνου, να διακόψουν τη θεραπεία καρκίνου ή να αντικαταστήσουν τη χειρουργική επέμβαση, τη χημειοθεραπεία, την ακτινοβολία, την ανοσοθεραπεία, τη στοχευμένη θεραπεία ή την ενδοκρινική θεραπεία. Οι αποφάσεις για τη θεραπεία του καρκίνου θα πρέπει να λαμβάνονται μόνο από ογκολόγους.

Το εύρημα γίνεται καλύτερα κατανοητό ως μια σημαντική ένδειξη: Τα φάρμακα GLP-1 μπορεί να έχουν επιδράσεις που σχετίζονται με τον καρκίνο και αξίζει να εξεταστούν σε μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες δοκιμές.

Υπήρχαν ανησυχίες για την ασφάλεια;

Στην παρουσίαση της έρευνας οι συγγραφείς δεν ανέφεραν σημαντική αύξηση στις ανεπιθύμητες ενέργειες μεταξύ των καρκινοπαθών, που έλαβαν GLP-1 φάρμακα.

Ωστόσο, είναι γνωστό ότι τα φάρμακα GLP-1 μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες, όπως ναυτία, έμετο, διάρροια, δυσκοιλιότητα και απώλεια όρεξης. Ορισμένοι ασθενείς πρέπει επίσης να προσέχουν λόγω πιθανού ιστορικού παγκρεατίτιδας, νόσου της χοληδόχου κύστης και νεφρικών προβλημάτων, που σχετίζονται με αφυδάτωση ή λόγω άλλων ιατρικών παραγόντων.

Για άτομα με καρκίνο, αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η απώλεια βάρους, η κακή όρεξη, η ναυτία και τα διατροφικά προβλήματα μπορεί ήδη να αποτελούν μέρος του καρκίνου ή της θεραπείας του καρκίνου. Οποιαδήποτε χρήση GLP-1 μετά από διάγνωση καρκίνου θα πρέπει να υπόκειται σε ιατρική παρακολούθηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Σημαίνει αυτό ότι η απώλεια βάρους από μόνη της επιβράδυνε τον καρκίνο;

Όχι απαραίτητα. Η απώλεια βάρους μπορεί να παίζει ρόλο, αλλά η μελέτη εγείρει επίσης την πιθανότητα άμεσων μεταβολικών, φλεγμονωδών ή ανοσολογικών επιδράσεων. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για τον διαχωρισμό αυτών των μηχανισμών.

Πρέπει οι ασθενείς με καρκίνο να ρωτούν τον γιατρό τους σχετικά με τα φάρμακα GLP-1;

Ναι, εάν έχουν ήδη διαβήτη, παχυσαρκία ή κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το βάρος. Αλλά η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε εγκεκριμένους λόγους για τη χρήση του φαρμάκου, όχι σε μη αποδεδειγμένα οφέλη για τον έλεγχο του καρκίνου.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 μπορεί να συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο μεταστατικής εξέλιξης σε ορισμένους καρκίνους, που σχετίζονται με την παχυσαρκία, ιδιαίτερα στον καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού, του παχέος εντέρου και του ήπατος. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, επειδή υποδεικνύουν μια πιθανή σύνδεση μεταξύ της μεταβολικής θεραπείας, της φλεγμονής, της ανοσολογικής σηματοδότησης και της συμπεριφοράς του καρκίνου.

Προς το παρόν, το εύρημα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολλά υποσχόμενο αλλά προκαταρκτικό. Τα φάρμακα GLP-1 δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως θεραπεία του καρκίνου εκτός των κατάλληλων ιατρικών ενδείξεων ή κλινικών δοκιμών. Απαιτούνται μεγαλύτερες και τυχαιοποιημένες μελέτες, για να επιβεβαιωθεί εάν αυτά τα φάρμακα μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του καρκίνου.

