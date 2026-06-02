Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη στην Καλλιθέα
Ελεύθερος αφέθηκε με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο μπασκετμπολίστας της ΚΑΕ ΑΕΚ που συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στην Καλλιθέα.
Ο πασίγνωστος καλαθοσφαιριστής της Ένωσης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr, ο αθλητής φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο και να αντέδρασε επιθετικά απέναντι στους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο.
Μετά την επέμβαση των αστυνομικών, ο καλαθοσφαιριστής οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας κατηγορούμενος για απείθεια, εξύβριση κι απειλή.