Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη στην Καλλιθέα

Αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ελεύθερος αφέθηκε με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο μπασκετμπολίστας της ΚΑΕ ΑΕΚ που συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στην Καλλιθέα.

Ο πασίγνωστος καλαθοσφαιριστής της Ένωσης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr, ο αθλητής φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο και να αντέδρασε επιθετικά απέναντι στους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο.

Μετά την επέμβαση των αστυνομικών, ο καλαθοσφαιριστής οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας κατηγορούμενος για απείθεια, εξύβριση κι απειλή.