Ο Μάριος από το Αγρίνιο ανεβαίνει στη σκηνή, έξι μήνες μετά τη μεταμόσχευση ήπατος

Snapshot Ο Μάριος από το Αγρίνιο υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία λόγω του σπάνιου συνδρόμου Alagille και βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης.

Παρά τις δυσκολίες, η υγεία του βελτιώνεται.

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου, ο Μάριος και η μητέρα του θα παρουσιάσουν τη θεατρική παράσταση «Η Άλλη Εγώ» στο Αγρίνιο.

Η παράσταση είναι αφιερωμένη σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρές δοκιμασίες υγείας και τιμά τα 30 χρόνια του Συλλόγου ΑμεΑ «Ηλιαχτίδα».

Η ιστορία του Μάριου από το Αγρίνιο, που έφτασε σε οριακή για τη ζωή του κατάσταση στο Τορίνο της Ιταλίας και υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος, είχε συγκινήσει πριν από μερικούς μήνες, όλη τη χώρα. Ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με το σύνδρομο Alagille, μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει το ήπαρ και άλλα όργανα. Η μεταμόσχευση ήπατος ήταν η μοναδική λύση, μετά από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ρίου, το περασμένο φθινόπωρο.

«Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με τον θάνατο, τον οποίο κέρδισα και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό» είχε δηλώσει ο ίδιος ο Μάριος, όταν πλέον είχε βγει από το νοσοκομείο του Τορίνο. Δίπλα του ήταν συνεχώς η μητέρα του, Εύη Βέρρη, ο πατέρας του και ο αδελφός του, η στήριξη των οποίων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάρρωσή του.

Ο Μάριος γύρισε στο σπίτι του, στο Αγρίνιο, τον Απρίλιο. Η υγεία του βελτιώνεται συνεχώς, όμως ακόμη δεν περπατάει. Σύμφωνα με τους Ιταλούς γιατρούς, δεν είναι μια μόνιμη βλάβη, απλά χρειάζεται χρόνο. Με φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία, ο Μάριος και η οικογένειά του είναι αισιόδοξοι πως όλα θα πάνε καλά.

«Η Άλλη Εγώ»

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου, στις 21:15, ο Μάριος θα ανέβει στη σκηνή του Παπαστράτειου Μεγάρου Αγρινίου, μαζί με τη μητέρα του, για να μεταφέρει ένα μήνυμα δύναμης, ελπίδας και αγάπης.

Το θεατρικό έργο «Η Άλλη Εγώ», που έχει γράψει και σκηνοθετήσει η μητέρα του, Εύη Βέρρη, είναι μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία για την υγεία. Η θεατρική ομάδα INNAMORATI και το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου ενώνουν τις δυνάμεις τους για την παράσταση που θα αποτελέσει, επίσης, φόρο τιμής στα 30 χρόνια προσφοράς του Συλλόγου ΑμεΑ Γονέων και Φίλων «Ηλιαχτίδα».

«Οι θεατές δεν θα παρακολουθήσουν μια συμβατική θεατρική παράσταση. Αλλά θα βρεθούν μέσα σε μια πρόβα, σε μια ανοιχτή, βιωματική θεατρική διαδικασία. Το έργο είναι αφιερωμένο σε όλους όσοι βρέθηκαν και βρίσκονται μπροστά στη δοκιμασία και συνεχίζουν να στέκονται όρθιοι, χωρίς να φαίνονται δυνατοί. Σε εκείνους που προχώρησαν με ηρωισμό, χωρίς να θεωρούνται ήρωες. Σε όσους έμειναν γυμνοί από προσποιήσεις και ελεύθεροι να νιώσουν και να αναγνωρίσουν τη δική τους αλήθεια.

Στις μεγάλες ψυχές που κατοικούν σε μικρά σώματα και καθημερινά μας δίνουν μαθήματα αξιοπρέπειας , αγάπης και θέλησης για ζωή. Στα παιδιά που παλεύουν με την ασθένεια. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να γίνεται σοφό από ανάγκη» αναφέρουν οι συντελεστές της παράστασης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

