Καλαμάτα: Ο δολοφόνος πιθανολογείται ότι νάρκωσε τα παιδιά -Πάει εισαγγελέα, τι είπε ο ιατροδικαστής

Snapshot Ο 41χρονος σύζυγος κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας στην Καλαμάτα και απολογείται ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Η γυναίκα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά βρίσκονταν στο διαμέρισμα και κοιμόντουσαν κατά το έγκλημα.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχαν ναρκωθεί τα παιδιά, καθώς δεν αντέδρασαν κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η σύζυγός του επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και ότι την σκότωσε σε αυτοάμυνα, αλλά δεν βρέθηκαν αμυντικά τραύματα πάνω του.

Υπάρχει η υπόθεση ότι το μαχαίρι τοποθετήθηκε εκ των υστέρων στο θύμα για να δημιουργηθεί εικόνα άμυνας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Αποτροπιασμό και σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση της άγριας δολοφονίας 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα, με τον 41χρονο σύζυγό της να περνά σήμερα το κατώφλι ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθεί για το ειδεχθές έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οριστικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται σήμερα, ωστόσο, η αγριότητα των χτυπημάτων δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση ούτε του κινήτρου, ούτε του τρόπου με τον οποίο ο δράστης σκότωσε την 39χρονη γυναίκα.

Οι μαχαιριές στο σώμα της 39χρονης

Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί τραύματα από μαχαίρι. Συγκεκριμένα η σορός της γυναίκας, φέρει μία μαχαιριά στην πλάτη, δύο στον θώρακα και μία στον λαιμό, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα αναφέρει τον ακριβή αριθμό των χτυπημάτων που κατάφερε ο δολοφόνος στο θύμα του.

Τοξικολογικές στα παιδιά για ουσίες

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του εγκλήματος στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν αντιλήφθηκαν όσα συνέβησαν.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία που θα μπορούσε να εξηγήσει το γεγονός ότι παρέμειναν σε βαθύ ύπνο μέχρι αργά το πρωί.

Πιθανολογείται ότι τα παιδιά είχαν ναρκωθεί, καθώς οι φωνές της άτυχης γυναίκας, σήκωσαν όλη τη γειτονιά στο πόδι, αφού οι γείτονες ήταν αυτοί που κάλεσαν την Αστυνομία.

Τα παιδιά, προς το παρόν φιλοξενούνται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου της Καλαμάτας, και το πιθανότερο είναι η επιμέλειά τους να δοθεί στην αδελφή του θύματος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι άκουσαν κραυγές κι εκκλήσεις για βοήθεια από διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ενημερώθηκαν από γείτονες ότι οι φωνές είχαν σταματήσει λίγα λεπτά πριν από την άφιξή τους. Όταν χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, ο 41χρονος φέρεται να άνοιξε έχοντας εμφανή ίχνη αίματος στα ρούχα του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 39χρονη νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού. Ο άνδρας συνελήφθη άμεσα και στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 41χρονος υποστήριξε κατά την κατάθεσή του ότι υποψιαζόταν πως η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό αυτό.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να κρατά μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας της αφαίρεσε το όπλο και τη σκότωσε.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος δεν έφερε αμυντικά τραύματα, στοιχείο που εξετάζεται από τους ερευνητές. Οι Αρχές φέρονται να θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο το μαχαίρι να τοποθετήθηκε εκ των υστέρων στο χέρι του θύματος, προκειμένου να δημιουργηθεί η εικόνα άμυνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

