Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει το Μαξίμου - Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο

  • Ο Ταλ Ντίλιαν, βασικός εμπλεκόμενος στην υπόθεση Predator, δηλώνει ότι ελληνικές κρατικές υπηρεσίες κατείχαν και χρησιμοποιούσαν το κατασκοπευτικό λογισμικό, με αποδεικτικό υλικό στη διάθεσή του.
  • Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να καλέσει τον Ντίλιαν να καταθέσει για τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις του.
  • Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣ
Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε ο βασικός εμπλεκόμενος στην υπόθεση του Predator, ο ισραηλινός πρώην αξιωματικός του στρατού, Ταλ Ντίλιαν, στην Εφημερίδα των Συντακτών.

«Με νέες δηλώσεις στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό predator, δείχνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Επιμένει για κατοχή και χρήση του predator από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει στη διάθεσή του και το σχετικό αποδεικτικό υλικό (συμβάσεις κλπ)», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Καλεί μάλιστα την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να παρέμβει εκ νέου «εφόσον ο ίδιος ο κ. Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς για πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με το σκάνδαλο, οφείλει να κληθεί άμεσα να καταθέσει όσα γνωρίζει. Η Δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία που αφορά μια υπόθεση μείζονος θεσμικής σημασίας για τη χώρα», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ακόμη πιο προκλητικό είναι το γεγονός ότι ο κ. Ντίλιαν εμφανίζεται ως "παράγων κάθαρσης (!)", δηλώνει πως γνωρίζει αν και τι είπε στην Επιτροπή Θεσμών ο νυν διοικητής της ΕΥΠ για την ύπαρξη ή μη κοινού κέντρου ΕΥΠ-predator, κάνει δημόσιες υποδείξεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ελληνική Δικαιοσύνη, σχολιάζει τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και «απειλεί» ευσχήμως για το τι θα μπορούσε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Όταν ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας τόσο σκοτεινής υπόθεσης απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας και απειλεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σε δημόσια θέα, τότε το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά πρωτίστως εκείνους που έστησαν το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων και επέτρεψαν να διαμορφωθεί ένα κλίμα θεσμικής απαξίωσης, αδιαφάνειας και σκιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη εμποδίζοντας τη διερεύνηση του σκανδάλου, τόσο επιβαρύνει την θέση του. Η χώρα, στη σημερινή συγκυρία των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, δεν αντέχει να έχει έναν εκβιαζόμενο Πρωθυπουργό».

Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει το αυτονόητο: καμία σκιά δεν μπορεί να παραμένει πάνω από τη λειτουργία των θεσμών. Η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου.

