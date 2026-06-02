Μύδροι της Ένωσης Δικαστών - Εισαγγελέων κατά των ΗΠΑ για Γιωτόπουλο

Snapshot Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατηγορεί το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών για παρέμβαση στις ελληνικές δικαστικές αποφάσεις.

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν απογοήτευση για την απόφαση αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από το Εφετείο Πειραιώς.

Η Ένωση υπογραμμίζει τη σημασία της διάκρισης των εξουσιών και την αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας για αποφάσεις σχετικά με υφ’ όρων αποφυλακίσεις.

Η Ένωση ζητά στήριξη από τον πολιτικό κόσμο απέναντι στην ανακοίνωση των ΗΠΑ.

Ανακοίνωση με την οποία επιτίθεται στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για την «παρέμβαση» των Αμερικανών στις αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης, εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Με την ανακοίνωσή της, η Ένωση «εκφράζει τον ουσιαστικό προβληματισμό της για την πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία δηλώνεται επί λέξει ότι "οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιώς να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο", ενώ στη συνέχεια σημειώνεται ότι "παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή".

Είναι από τις σπάνιες εκείνες φορές που υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη Δικαιοσύνη της χώρας μας αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Δεν ξέρουμε εάν στις ΗΠΑ πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων από την κυβέρνηση, ωστόσο η Δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για την διάγνωση των προϋποθέσεων υφ' όρων απόλυσης κρατουμένων, για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές, αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία.

Ως Δικαστική Ένωση διαμαρτυρόμαστε έντονα για την άτυχη αυτή ανακοίνωση και αναμένουμε την στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο».

