Επικό: Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε… άδεια για ξενύχτι στα παιδιά εν όψει των τελικών του NBA

Snapshot Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που καταργεί την ώρα ύπνου για τα παιδιά κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA.

Όλοι οι αγώνες των τελικών θα ξεκινούν στις 20:30 ώρα Ανατολικής Ακτής, γεγονός που δυσκολεύει τα παιδιά να παρακολουθήσουν μέχρι το τέλος.

Ωστόσο, τα παιδιά θα συνεχίσουν να πηγαίνουν σχολείο κανονικά κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Τα σχολεία της Νέας Υόρκης θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 26 Ιουνίου, ενώ στο Σαν Αντόνιο οι θερινές διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η απόφαση του Δημάρχου είχε χιουμοριστικό χαρακτήρα και στόχο την υποστήριξη των Νικς από τους νεαρούς φιλάθλους. Snapshot powered by AI

Οι ώρες έναρξης των μεγάλων αθλητικών ραντεβού αποτελούν εδώ και χρόνια πεδίο αντιπαραθέσεων, καθώς τα τηλεοπτικά δίκτυα επιδιώκουν να μεταδίδουν τους αγώνες σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης, συχνά μετά τις 20:00, ώστε να εξυπηρετείται και το κοινό της Δυτικής Ακτής.

Οι εφετινοί τελικοί του NBA δεν αποτελούν εξαίρεση, καθώς όλα τα παιχνίδια θα ξεκινούν στις 20:30 (ώρα Ανατολικής Ακτής). Η συγκεκριμένη ώρα δυσκολεύει πολλούς μαθητές να παρακολουθήσουν μέχρι το τέλος τις αναμετρήσεις των αγαπημένων τους ομάδων και παικτών.

Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, αποφάσισε να δώσει μία συμβολική λύση στους νεαρούς φίλους των Νιού Γιορκ Νικς. Πλαισιωμένος από μαθητές στο γραφείο του, υπέγραψε τη Δευτέρα (01/06) εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο «καταργείται» η ώρα ύπνου για τα παιδιά κατά τη διάρκεια των τελικών.

«Φυσικά, είναι σημαντικό όλοι οι Νεοϋορκέζοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, να στηρίξουν τους Νικς στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ώρα ύπνου δεν πρέπει να εμποδίζει τους μικρούς Νεοϋορκέζους να υποστηρίξουν τους Νικς και να παρακολουθήσουν κάθε δευτερόλεπτο αυτής της ιστορικής σειράς τελικών», αναφέρεται στο διάταγμα, το οποίο είχε συνταχθεί σε χιουμοριστικό ύφος και με γραμματοσειρά Comic Sans.

Ο Μαμντάνι σχολίασε ότι «ως Δήμαρχος, καλείσαι να πάρεις πολλές δύσκολες αποφάσεις. Αυτή δεν ήταν μία από αυτές».

Βέβαια, παρά την κατάργηση της ώρας ύπνου, οι μικροί φίλαθλοι των Νικς που θα παρακολουθήσουν τη σειρά απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, δεν θα γλυτώσουν το σχολείο. Το διάταγμα δεν προβλέπει το κλείσιμο των σχολείων για τους αγώνες που θα διεξαχθούν από την 3η έως τη 10η Ιουνίου, ούτε για τα πιθανά παιχνίδια της περιόδου 13 – 19 Ιουνίου.

Τα σχολεία της Νέας Υόρκης θα παραμείνουν ανοιχτά έως την 26η Ιουνίου. Αντίθετα, στο Σαν Αντόνιο οι θερινές διακοπές έχουν ήδη αρχίσει από τα τέλη Μαΐου, γεγονός που καθιστά περιττό οιοδήποτε αντίστοιχο διάταγμα για τους νεαρούς φίλους των «σπιρουνιών».