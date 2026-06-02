Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ - Άνοιξαν και οι 4 σταθμοί που είχαν κλείσει
Η κυκλοφορία είχε σταματήσει προσωρινά στους σταθμούς Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς εξαιτίας βλάβης στη σηματοδότηση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό αποκαταστάθηκε πλήρως μετά τη βλάβη στη σηματοδότηση.
- Η διακοπή της κυκλοφορίας είχε επηρεάσει προσωρινά τους σταθμούς Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς.
- Οι τέσσερις σταθμοί που είχαν κλείσει άνοιξαν ξανά και η κίνηση των συρμών διεξάγεται κανονικά.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (Ηλεκτρικός) και η κίνηση των συρμών διεξάγεται πλέον σε ολόκληρη τη Γραμμή Κηφισιά – Πειραιάς.
Η κυκλοφορία είχε σταματήσει προσωρινά στους σταθμούς Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς εξαιτίας βλάβης στη σηματοδότηση. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε και οι τέσσερις σταθμοί δόθηκαν ξανά σε κυκλοφορία.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Isuzu D-MAX 2027: Πιο ώριμο και πιο αποδοτικό
08:44 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ