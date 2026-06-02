Σύνταγμα: Διανομέας έπαιξε τον «Έρωτα αρχάγγελο» του Μητροπάνου στο πιάνο του Μετρό και έγινε viral

Το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα έγιναν μάρτυρες μιας ασυνήθιστης αλλά ιδιαίτερα ευχάριστης στιγμής.

Τις τελευταίες ημέρες, στον χώρο μετά τα εκδοτήρια εισιτηρίων έχει τοποθετηθεί ένα πιάνο, το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο για το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα σε όποιον το επιθυμεί να καθίσει και να παίξει μουσική.

Ανάμεσα σε εκείνους που επέλεξαν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους, ξεχώρισε ένας διανομέας. Φορώντας τη στολή της δουλειάς του και κρατώντας μαζί του το κράνος της μηχανής, κάθισε στο πιάνο και έπαιξε το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου «Έρωτας αρχάγγελος», κερδίζοντας αμέσως την προσοχή των παρευρισκομένων.

Η εικόνα του, σε συνδυασμό με την παίξιμο του, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με αρκετούς από όσους βρίσκονταν στο σημείο να καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα. Τα σχετικά βίντεο αναρτήθηκαν στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας μεγάλη ανταπόκριση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το βίντεο ξεπέρασε τις 500.000 προβολές στο TikTok.

Ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε ένα μόνο τραγούδι. Στη συνέχεια έπαιξε στο πιάνο και άλλα γνωστά ελληνικά και ξένα κομμάτια.

