Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Παραλιακή

Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» επικρατεί από νωρίς το πρωί της Τρίτης (2/6) στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Παραλιακή από το ύψος του Φλοίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά, στις ανόδους της λεωφόρου Συγγρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη.

Στο «κόκκινο» είναι η λεωφόρς Κηφισού στο ανοδικό της ρεύμα από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα, καθώς και στη κάθοδο, από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων ατυχημάτων, που σημειώθηκαν νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης (2/6).

Παράλληλα, συμφόρηση υπάρχει στο κέντρο, με προβλήματα να καταγράφονται στην κυκλοφορία στη βασιλίσσης Σοφίας και στη βασιλίσσης Αμαλίας.

Μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο (άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας)

προς Ελευσίνα 20΄-25΄(από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας).

Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα 20΄-25΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/hVtpIUuPIc

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 2, 2026



Διαβάστε επίσης