Mακελειό στην Αϊόβα: Έξι νεκροί σε μπαράζ πυροβολισμών - Aυτοκτόνησε ο δράστης

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πολιτεία της Αϊόβα των ΗΠΑ μετά από σειρά πυροβολισμών που φαίνεται να προήλθαν από ενδοοικογενειακή διαμάχη, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης πέθανε καθώς έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, καθώς τον καταδίωκε η αστυνομία. Η «σειρά ανθρωποκτονιών» σημειώθηκε τη Δευτέρα σε δύο κατοικίες και μια επιχείρηση στο Μασκάτιν, ανέφερε η αστυνομία.

Τα θύματα πιστεύεται ότι είναι μέλη της οικογένειας του υπόπτου, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, 52 ετών, από το Μασκάτιν, ανέφερε το τμήμα. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Άντονι Κις, χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση «πράξη του κακού».

Τέσσερα από τα θύματα σκοτώθηκαν σε ένα σπίτι, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν γύρω στις 12:12 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Μασκάτιν. Οι αρχές βρήκαν και τα τέσσερα άτομα νεκρά στο σημείο.

Ο ύποπτος έφυγε από το σπίτι πριν φτάσει η αστυνομία, ανέφεραν οι αρχές. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση, σε ένα μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού Μισισιπή. «Ενώ μιλούσε με τον Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ, αυτοκτόνησε», είπε ο Κις. «Οι αστυνομικοί και οι τραυματιοφορείς παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου».

Εν μέσω της έρευνας, οι ντετέκτιβ έμαθαν ότι πιθανώς υπήρχαν και άλλα θύματα και στη συνέχεια εντόπισαν δύο άνδρες νεκρούς από τραύματα από πυροβολισμούς, ανέφεραν οι αρχές. Ο ένας βρέθηκε σε άλλο σπίτι και ο άλλος σε κοντινή επιχείρηση, ανέφεραν οι αρχές.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από ενδοοικογενειακή διαμάχη», ανέφερε σε δελτίο τύπου το αστυνομικό τμήμα του Μασκάτιν . «Πιστεύεται ότι όλα τα θύματα είναι μέλη της οικογένειας του αποβιώσαντος υπόπτου». Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα ή τις ηλικίες των θυμάτων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι ο ύποπτος έχει ποινικό μητρώο, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα, είπε ο Κις. Οι ανθρωποκτονίες παραμένουν υπό διερεύνηση.