Νεκρή βρέθηκε η πρώτη αγνοούμενη από την ομάδα επιστημόνων στις ΗΠΑ – Αγνοείτο επί 1 χρόνο

Τα λείψανα της Μελίσα Κάσιας, εργαζόμενης στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, βρέθηκαν στο Εθνικό Δάσος Κάρσον του Νέου Μεξικού ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο εξαφάνισης

Νεκρή βρέθηκε η πρώτη αγνοούμενη από την ομάδα επιστημόνων στις ΗΠΑ – Αγνοείτο επί 1 χρόνο
  • Το FBI ερευνά μια σειρά θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων που σχετίζονται με πυρηνικά εργαστήρια και διαστημικά προγράμματα στις ΗΠΑ.
  • Τα λείψανα της Μελίσα Κάσιας, εργαζόμενης στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, βρέθηκαν στο Εθνικό Δάσος Κάρσον του Νέου Μεξικού έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο εξαφάνισης.
  • Η αιτία θανάτου της Μελίσα Κάσιας παραμένει υπό διερεύνηση από το γραφείο ιατροδικαστή, ενώ βρέθηκε και ένα πιστόλι κοντά στα λείψανα.
  • Η υπόθεση της Κάσιας είναι μέρος μιας ομάδας τουλάχιστον δέκα παρόμοιων περιπτώσεων επιστημόνων και εργαζομένων σε ευαίσθητα εργαστήρια που ερευνώνται από τις αρχές.
  • Οι συγγενείς της Κάσιας επιβεβαίωσαν την ταυτοποίηση των λειψάνων και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να αναζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη.
Την ώρα που το FBI ερευνά ένα ολοένα και περισσότερο το σκοτεινό μωσαϊκό θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων που συνδέονται με πυρηνικά εργαστήρια, διαστημικά προγράμματα και ευαίσθητες κρατικές έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ακόμη κομμάτι προστέθηκε στο παζλ.

Η υπόθεση της Μελίσα Κάσιας, εργαζόμενης στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος που αγνοείτο εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά τουλάχιστον δέκα παρόμοιων περιστατικών που έχουν «πυροδοτήσει» σενάρια, θεωρίες συνωμοσίας αλλά και επίσημες ομοσπονδιακές έρευνες. Παρ’ ότι οι Αρχές επιμένουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί κάποια σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων, το μυστήριο γύρω από τους νεκρούς και αγνοούμενους επιστήμονες φαίνεται να βαθαίνει.

Βρέθηκε νεκρή η πρώτη αγνοούμενη των επιστημόνων

Τα ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν σε εθνικό δάσος του Νέου Μεξικού, ταυτοποιήθηκαν ως εκείνα της Μελίσα Κάσιας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Νέου Μεξικού, τα λείψανα βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα από πεζοπόρο στην περιοχή ΜακΓκάφεϊ Ριτζ του Εθνικού Δάσους Κάρσον, κοντά στην πόλη Τάος, από όπου καταγόταν η 53χρονη. Κοντά στα λείψανα εντοπίστηκε και ένα πιστόλι.

Το γραφείο του ιατροδικαστή συνεχίζει τις εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου της. Κατά την ανακοίνωση της ταυτότητας, δεν είχαν ακόμη εξαχθεί συμπεράσματα.

Η Μελίσα Κάσιας εργαζόταν ως διοικητική βοηθός στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος. Ήταν το δεύτερο άτομο που συνδεόταν με το εργαστήριο και δηλώθηκε ως αγνοούμενη το 2025, μετά την εξαφάνιση του 78χρονου Άντονι Τσάβες τον Μάιο της ίδιας χρονιάς.

Οι δύο υποθέσεις συγκαταλέγονται σε μία ομάδα τουλάχιστον δέκα περιπτώσεων αγνοουμένων ή νεκρών επιστημόνων και εργαζομένων σε εργαστήρια που ασχολούνται με ευαίσθητες τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας ή διαστημικής έρευνας. Όπως έχουν αναφέρει στελέχη των διωκτικών αρχών, το FBI διερευνά πιθανές συνδέσεις μεταξύ των υποθέσεων.

Η Κάσιας δηλώθηκε ως αγνοούμενη στις 26 Ιουνίου 2025, όταν δεν εμφανίστηκε στην εργασία της, ούτε επέστρεψε στο σπίτι της έπειτα από επίσκεψη στην κόρη της. Μέλη της οικογένειάς της βρήκαν αργότερα τα προσωπικά της αντικείμενα, μεταξύ των οποίων η ταυτότητα, η τσάντα και τα κινητά της τηλέφωνα, γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες για την τύχη της.

Σύμφωνα με την ανιψιά της, η τελευταία καταγεγραμμένη εμφάνισή της ήταν σε αυτοκινητόδρομο, όπου περπατούσε μόνη της φορώντας σακίδιο πλάτης, όπως προέκυψε από υλικό καμερών ασφαλείας.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η έρευνα για την εξαφάνισή της παραμένει σε εξέλιξη, ενώ εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια.

Σε ανακοίνωση, οι συγγενείς επιβεβαίωσαν ότι τα λείψανα ανήκουν στη Μελίσα, σημειώνοντας πως βρέθηκε σε περιοχή που είχε ήδη ερευνηθεί στο παρελθόν. Παράλληλα, τόνισαν ότι θα συνεχίσουν να αναζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη για την υπόθεση.

