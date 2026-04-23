Νεκρός και 12ος επιστήμονας στις ΗΠΑ: Κάηκε μέσα στο Tesla του - Είχε εξαφανιστεί χωρίς κινητό

Το FBI συνεργάζεται με άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες για να διερευνήσει πιθανές συνδέσεις μεταξύ αυτών των υποθέσεων, ενώ το θέμα έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο κυβερνητικής προσοχής.

Δεν έχει τέλος το θρίλερ με τις εξαφανίσεις επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η υπόθεση αρχίζει να μοιάζει ολοένα και περισσότερο με κατασκοπευτικό νουάρ. Τελευταίο κρούσμα, λίγο αφού στο επίκεντρο βρέθηκε ο θάνατος της Έιμι Έσκριτζ η υπόθεση που ήλθε ξανά στο φώς της δημοσιότητας ήταν αυτή του 29χρονου Τζόσουα Λεμπλάνκ, ενός από τα πιο λαμπρά μυαλά της NASA στον τομέα της πυρηνικής πρόωσης.

Στις 22 Ιουλίου 2025, ο Τζόσουα Λεμπλάνκ εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο Tesla του στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, μετά από μια σφοδρή σύγκρουση που κατέληξε σε μια ολοκληρωτική πυρκαγιά. Το όχημα, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση της Αλαμπάμα προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα και στη συνέχεια σε δέντρα, κάηκε σε τέτοιο βαθμό που ήταν αδύνατο να αναγνωριστεί οπτικά.

Το χρονικό μιας ανεξήγητης εξαφάνισης

Τα γεγονότα που προηγήθηκαν του δυστυχήματος συνθέτουν ένα σκοτεινό παζλ. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, στις 4:32 π.μ., η οικογένεια του Τζόσουα Λεμπλάνκ δήλωσε την εξαφάνισή του στις αρχές, καθώς ο νεαρός μηχανικός δεν είχε δώσει σημεία ζωής και, το κυριότερο, δεν είχε εμφανιστεί στην εργασία του στη NASA. Η απουσία του προκάλεσε άμεση ανησυχία, καθώς ο Τζόσουα Λεμπλάνκ ήταν γνωστός για τη συνέπειά του και το κρίσιμο αντικείμενο της εργασίας του πάνω σε προηγμένα πυρηνικά συστήματα. Κι όμως, παρά την κινητοποίηση, το μοιραίο Tesla εντοπίστηκε μόλις στις 2:45 το μεσημέρι, με τη σορό του να είναι απανθρακωμένη. Χρειάστηκαν τρεις ημέρες εργαστηριακών αναλύσεων από το Τμήμα Ιατροδικαστικών Επιστημών της Αλαμπάμα για να επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητά του.

Η οικογένεια του θύματος, από την πρώτη στιγμή, υποστήριξε ότι ο θάνατός του δεν ήταν ένα απλό ατύχημα. Σύμφωνα με μαρτυρίες τους, ο LeBlanc είχε αφήσει το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του στο σπίτι, κάτι που υποδηλώνει ότι είτε έφυγε βιαστικά είτε απομακρύνθηκε παρά τη θέλησή του. Τα δε ψηφιακά ίχνη από το σύστημα Sentry Mode του αυτοκινήτου πρόσθεσαν ένα ακόμα επίπεδο μυστηρίου. Τα δεδομένα έδειξαν ότι το Tesla βρισκόταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο του Χάντσβιλ για περίπου τέσσερις ώρες το πρωί του θανάτου του. Η διαδρομή αυτή προς τα δυτικά δεν περιλαμβανόταν σε καμία από τις συνηθισμένες διαδρομές του επιστήμονα, ενώ η πλήρης διακοπή της επικοινωνίας με τους οικείους του θεωρήθηκε απόλυτα ξένη προς τη συμπεριφορά του.

Ο κρίσιμος ρόλος στη NASA και τα απόρρητα προγράμματα

Ο Τζόσουα Λεμπλάνκ δεν ήταν ένας τυχαίος υπάλληλος, αλλά ένας διακεκριμένος ηλεκτρολόγος μηχανικός αεροδιαστημικών τεχνολογιών με θητεία άνω των πέντε ετών στη NASA. Κατείχε τη θέση του επικεφαλής ομάδας στο πρόγραμμα Space Nuclear Propulsion (SNP) και συγκεκριμένα στον τομέα Instrumentation and Control Maturation. Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα της υπηρεσίας, η τεχνολογία SNP αποτελεί το "κλειδί" για το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης, καθώς υπόσχεται ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά πληρωμάτων και φορτίων στον Άρη, αλλά και σε αποστολές στο υπόλοιπο ηλιακό σύστημα.

Επιπλέον, ο Τζόσουα Λεμπλάνκ ηγούνταν της ομάδας για το πρόγραμμα DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation), το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός πυρηνικού θερμικού πυραυλικού κινητήρα. Η φύση της δουλειάς του, που συνδυάζει την πυρηνική ενέργεια με την εθνική ασφάλεια και την αεροδιαστημική υπεροχή, τον καθιστούσε πρόσωπο υψηλού ενδιαφέροντος. Το γεγονός ότι το FBI επιβεβαίωσε πως "ξεσκονίζει" τις διασυνδέσεις του με άλλους θανάτους δείχνει ότι οι αρχές δεν αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ένα μεμονωμένο τροχαίο.

Μια ανησυχητική λίστα νεκρών επιστημόνων

Το μυστήριο γύρω από τον Τζόσουα Λεμπλάνκ εντείνεται αν αναλογιστεί κανείς ότι από το 2022 έως το 2026, τουλάχιστον άλλοι 11 επιστήμονες που δραστηριοποιούνταν στην πυρηνική επιστήμη και τη διαστημική έρευνα έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν εξαφανιστεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ονόματα όπως ο Nuno Loureiro, ο 47χρονος καθηγητής του MIT που έπεσε νεκρός από σφαίρες στο διαμέρισμά του, και η 34χρονη Amy Eskridge. Άτομα όπως ο Michael David Hicks, ο Frank Maiwald και η Monica Reza, που είχαν στενούς δεσμούς με το Jet Propulsion Laboratory της NASA, αποτελούν πλέον μέρος μιας ευρύτερης ομοσπονδιακής έρευνας.

Όπως ανακοινώθηκε, το FBI συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Πολέμου για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο κοινό νήμα που συνδέει αυτές τις απώλειες. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε πρόσφατες δηλώσεις του παραδέχθηκε ότι το ζήτημα έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο λήψης αποφάσεων, αναφέροντας ότι ενημερώθηκε προσωπικά για το θέμα σε ειδική σύσκεψη. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων, η συχνότητα και το προφίλ των θυμάτων έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των κορυφαίων επιστημόνων της χώρας που εργάζονται σε τεχνολογίες αιχμής.

