Η στιγμή της απόδρασης του 48χρονου από τις φυλακές Κορυδαλλού - Βίντεο ντοκουμέντο από τη φυγή του

Σε βίντεο  φαίνεται ο 48χρονος να τρέχειμε τους δύο σωφρονιστικούς να τον κυνηγούν

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Η στιγμή της απόδρασης του 48χρονου από τις φυλακές Κορυδαλλού - Βίντεο ντοκουμέντο από τη φυγή του
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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  • Ένας 48χρονος Αλβανός κρατούμενος απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια τροφοδοσίας, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η πύλη ήταν ανοιχτή.
  • Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν σταμάτησαν τον κρατούμενο που φαινόταν να πετάει σκουπίδια, με αποτέλεσμα να διαφύγει ενώ τον καταδίωκαν.
  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της απόδρασης και την καταδίωξη από δύο υπαλλήλους φυλακών.
  • Ο κρατούμενος εξέτιε ποινή 7 ετών για ναρκωτικά και ληστείες και είχε λάβει τρεις άδειες χωρίς προβλήματα το τελευταίο εξάμηνο.
  • Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι συνελήφθησαν για απελευθέρωση κρατουμένου και έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία.
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Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες Αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 48χρονου Αλβανού που νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (2/6) κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο κρατούμενος εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών και κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας και ενώ η πύλη ήταν ανοιχτή για τις ανάγκες της διαδικασίας, κατάφερε να εξαφανιστεί από τον χώρο κράτησης.

Ο Αλβανός κρατούμενος, είδε πως η πόρτα είχε μείνει ανοιχτή και δήθεν κρατώντας κάτι στα χέρια του, κινήθηκε προς τους κάδους που βρίσκονται στο σημείο. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι Θεώρησαν ότι πάει να πετάξει τα σκουπίδια και δεν τον σταματούν, ούτε τον ακολουθούν. Ξαφνικά ο 48χρονος άρχισε να τρέχει με υπάλληλους της φυλακής και σωφρονιστικούς να τον κυνηγούν χωρίς ωστόσο να καταφέρνουν να τον πιάσουν καθώς κατάφερε να ξεφύγει.

Το MEGA αποκάλυψε στο δελτίο ειδήσεων βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της απόδρασης του 48χρονου. Σε αυτό φαίνεται ο 48χρονος να τρέχει και να τον κυνηγούν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Δείτε το βίντεο:

Όπως περιέγραψε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό πρόσωπο - «κλειδί» που σε καθημερινή βάση περνάει από τον έλεγχο των φυλακών για εργασίες στην υποδομή, αν και γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν κενά ασφαλείας.

«Για να μπεις μέσα περνάς έλεγχο. Μπαίνεις απ’ την πύλη την κεντρική πάντα. Γίνεται έλεγχος, ψάχνουν τα πράγματα, ψάχνουν εσένα, βγάζεις ζώνη, βγάζεις μεταλλικά αντικείμενα, σε περνάνε από μηχάνημα όλα. Για να βγεις και για να μπεις είναι άνθρωποι στην πόρτα, δεν μπαινοβγαίνεις έτσι. Μπορεί να είχε κρυφτεί σε κανένα αυτοκίνητο από κάτω δηλαδή κανένα φορτηγό».

Ο 48χρονος δραπέτης, αλβανικής καταγωγής, εξέτιε ποινή φυλάκισης 7 ετών για υποθέσεις ναρκωτικών και ληστειών. Το τελευταίο εξάμηνο μάλιστα είχε λάβει 3 άδειες από φυλακές χωρίς να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Παράλληλα διανομέας σε δηλώσεις του ανέφερε ότι τα μέτρα ασφαλείας στην αποθήκη τροφοδοσίας των φυλακών είναι ελαστικά.

«Με είχε αφήσει και είχα μπει και είχα δώσει την παραγγελία τις πίτσες μέσα, απλά μου άνοιξε την πόρτα, έδωσα τις πίτσες, πήρα τα λεφτά και έφυγα. Για κρατούμενους ήτανε. Πήγα την παραγγελία, χτύπησα το κουδούνι, μου ανοίξανε το πορτάκι όταν με είδε γιατί πήγαινα συνέχεια παραγγελίες ο συγκεκριμένος φύλακας, με άφησε και μπήκα», αποκάλυψε.

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ έχει διαταχθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

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