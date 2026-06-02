Φυλακές Κορυδαλλού: Συναγερμός για απόδραση κρατουμένου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία, έπειτα από απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού, περίπου στις 9 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δραπέτης είναι ένας 48χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής ο οποίος εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Ο κρατούμενος δραπέτευσε από την κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών, εκμεταλλευόμενος το άνοιγμα της πόρτας και την απροσεξία του προσωπικού που είχε ανοίξει για να απορρίψει τα σκουπίδια.

