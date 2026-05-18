Κορυδαλλός: Σοβαρό περιστατικό βίας στις φυλακές - Ισοβίτης φέρεται να επιτίθεται σε κρατούμενους

Βίντεο του MEGA απεικονίζει την ένταση και τα περιστατικά βίας στις φυλακές Κορυδαλλού.

Αποκαλυπτικό περιστατικό έρχεται στο φως από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφηκαν σοβαρά επεισόδια βίας ανάμεσα σε κρατούμενους μέσα στη Β΄ πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με το Mega, o ισοβίτης ασιατικής καταγωγής, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία σε άλλη φυλακή της χώρας, φέρεται να επιτέθηκε σε συγκρατούμενούς του, ασκώντας βία και απαιτώντας χρήματα που, όπως υποστηρίζεται, προορίζονταν να δοθούν από τους συγγενείς των θυμάτων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες συγγενείς των κρατουμένων εξετάζουν το ενδεχόμενο να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κάνοντας λόγο για πιθανές παραλείψεις ή προβληματικές συνθήκες λειτουργίας από πλευράς σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Από την πλευρά του αρμόδιου υπουργείου αναφέρεται ότι δεν υπήρχε μέχρι στιγμής επίσημη γνώση για το συμβάν και ότι θα εξεταστεί διεξοδικά τι έχει συμβεί μέσα στις φυλακές.

Βίντεο του MEGA καταγράφει την ένταση και τα περιστατικά βίας μέσα στη φυλακή, αποτυπώνοντας την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο τμήμα του Κορυδαλλού.